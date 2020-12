Coraz ciężej jest negocjować obniżki cen mieszkań. Bardzo szybko kurczy się różnica między ofertową ceną mieszkania a transakcyjną. To duża zmiana, bo jeszcze wiosną od ceny mieszkania w ogłoszeniu można było wytargować spory rabat- wynika z raportu firmy pośrednictwa Metrohouse.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na rynek nieruchomości zaczyna wracać "normalność". To zła wiadomość dla kupujących, bo sprzedający mieszkania uznali, że nie muszą już zgadzać się na duże obniżki cen.



W tej chwili największą, bo średnio 3-procentową obniżkę ceny kupowanego mieszkania można wynegocjować w Warszawie i Łodzi. W Gdańsku i Poznaniu to przeciętnie 2 procent, we wrocławiu - 1,5, a w Krakowie nieco ponad pół procent.

Nie są to zatem nadmiernie korzystne obniżki, co sprawia, że wydłużył się przeciętny czas sprzedaży mieszkania. Średnio cały proces sprzedaży własnej nieruchomości trwa 99 dni. To jest o 16 dni więcej niż wiosną tego roku.