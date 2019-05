Wezwanie do wyrównania rachunków za reformę oświaty jest już w Ministerstwie Finansów: 10 prezydentów największych polskich miast domaga się w sumie ponad 103 milionów złotych. Jak twierdzą, co najmniej tyle musieli wyłożyć, by przygotować szkoły do likwidacji gimnazjów i utworzenia 8-klasowych podstawówek. Jeśli rząd nie zapłaci, będzie musiał liczyć się z pozwem zbiorowym.

REKLAMA