Trudno znaleźć kogoś, kto nie rozpoznawałby samochodów z logiem trójramiennej gwiazdy wpisanej w okrąg. Mercedes-Benz to synonim luksusu, sportu i niezawodności, a zarazem jedna z ikon niemieckiej motoryzacji. Przyjrzyjmy się kilku najbardziej kultowym modelom tego producenta.

/ Materiały prasowe

Mercedes-Benz, obok AMG i Maybacha, należy do koncerny Daimler-Benz. Jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek samochodowych na całym świecie. Pojazdy ze słynnym logo na masce nierozerwalnie kojarzą się z luksusem, doskonałą jakością, wspaniałymi osiągami, niezawodnością oraz innowacyjnymi technologiami. W swojej długiej, bo liczącej ponad sto trzydzieści lat historii, niemiecki producent wypuścił na rynek wiele modeli, jakie zyskały status ikonicznych i kultowych. Warto poznać niektóre z nich.

Mercedes-Benz - początki marki

Można śmiało założyć, że gdyby nie Carl Benz, motoryzacja, jaką znamy, mogłaby w ogóle nie zaistnieć. Właśnie ten inżynier w 1885 roku skonstruował pierwszy samochód na świecie; w 1886 r. złożył wniosek o patent. Był to tak naprawdę powóz napędzany specjalnie do niego przystosowanym silnikiem spalinowym. Z kolei w 1900 roku w firmie Daimler-Motoren-Gesellschaft z inicjatywy Emila Jelllinka powstał kolejny innowacyjny pojazd, całkowicie różniący się konstrukcyjnie od powozu. Miał on lekki i wydajny silni, duży rozstaw osi oraz niski środek ciężkości. Otrzymał nazwę "Mercedes", na cześć dziesięcioletniej wówczas córki Jellinka. Wskutek przemian w niemieckiej gospodarce wywołanej I wojną światową, przedsiębiorstwa Daimlera i Benza rozpoczęły współpracę mającą gwarantować stabilność ekonomiczną, a ich oficjalne zjednoczenie nastąpiło 28 czerwca 1926 roku.

Mercedes-Benz - ikoniczne modele

Ta niemiecka marka kojarzy się przede wszystkim z luksusowymi limuzynami, ale w swojej ofercie miała i nadal ma modele z najróżniejszych segmentów. Są wśród nich samochody sportowe, crossovery, SUV-y, a nawet kompaktowa Klasa A - samochód przeznaczony dla szerszego grona kierowców, który pozytywnie odmienił wizerunek Mercedesa-Benza. Do tego dochodzą oczywiście auta dostawcze i ciężarowe, przewożą towary na trasach całego świata.

Praktycznie każdy model sygnowany logiem Mercedesa ma w sobie "to coś" i stanowi zadatek na pojazd kultowy, ikonę motoryzacji. Liczne pojazdy tej marki faktycznie przeszły do historii przemysłu samochodowego. Było ich sporo, warto zatem skupić się na tych najbardziej ikonicznych.

Mercedes-Benz W111 "Fintail"

Samochód ten, wprowadzony na rynek w 1959 roku, odznaczał się nie tylko piękną linią nadwozia i luksusem, ale przede wszystkim gigantyczną innowacją technologiczną - karoserią ze strefami zgniotu. Znajdowały się one z przodu i z tyłu, a pomiędzy nimi umiejscowiono sztywną kabinę pasażerską. Rozwiązanie takie, służące zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów, stosowane jest w motoryzacji do dziś; oczywiście od 1959 roku przeszło liczne modyfikacje.

Mercedes-Benz W123

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej kultowych modeli niemieckiej marki pieszczotliwie określany był i jest "Beczką". Sedan klasy średniej-wyższej wszedł na rynek w 1976 roku i bardzo szybko zaczął ciszyć się opinią samochodu "niezniszczalnego", "na milion kilometrów". Dzięki temu stał się bestsellerem nie tylko w Europie, ale też na Bliskim Wschodzie i Afryce. Tam W123 nadal poruszają się po drogach, osiągając faktycznie milionowe przebiegi. Samochód był nie tylko ogromnie trwały, lecz także bardzo bezpieczny - oprócz stref zgniotu oferował również opcjonalny ABS, który to system w latach 70. ubiegłego wieku stanowił wielką nowość. Pod maską "Beczki" pracowały silniki wysokoprężne i benzynowe o pojemności 2,0 - 3,0 litrów i mocy od 55 do 148 KM. Samochód był tylko-napędowy, a kierowcy wybrać mogli manualną bądź automatyczną skrzynię biegów.

Mercedes-Benz SL 500 (R129)

Ten samochód, którego premiera odbyła się w 1989 roku, zaoferował połączenie sportowych osiągów z luksusem i bezpieczeństwem. Pod maską pracował pięciolitrowy silnik V8 o mocy 322 KM, zapewniający przyspieszenie 0-100 km/h w około 6 sekund. Współpracował on z automatyczną skrzynią biegów. Z kolei tylny napęd gwarantował gigantyczną frajdę z jazdy. Co ważne, SL 500 oferował innowacyjne wówczas technologie, w tym aktywne zawieszenie czy system kontrolowanej stabilizacji. O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów dbały poduszki powietrzne, ABS oraz roll-bar, który podnosił się automatycznie w razie kolizji.

Mercedes-Benz E320

Ten model Mercedesa-Benza stał się ikona luksusu i stylu lat 90. ubiegłego wieku. Samochód cechowało nie tylko doskonałe wyposażenie i subtelna elegancja, lecz przede wszystkim nadzwyczajny poziom wygody, toteż uznawany jest on za jeden z najlepszych pojazdów rodzinnych w dziejach. Bezpieczeństwo podczas familijnych wojaży zapewniały m.in.: poduszki powietrzne, ABS, system kontroli trakcji czy systemy wspomagania hamowania.

Mercedes-Benz W220 (S Klasa)

Samochód ten, wprowadzony na rynek w 1998 roku, był flagowym modelem marki. Szybko stał się światowym synonimem luksusu, jak również innowacji technologicznych. Pod maską pracowały potężne silniki zapewniające moc od 224 do 498 KM. Mercedes-Benz zastosował też w tym pojeździe innowacyjne rozwiązania technologiczne, jak aktywne zawieszenie AIRMATIC, a także pierwszy w dziejach system bezpieczeństwa przewidujący sytuacje awaryjne na drodze.

Mercedes-Benz SLS AMG

Ten model z 2010 roku z pewnością jest ikoniczny i kultowy - nie tylko pośród aut sportowych. Uwagę zwracała na siebie jego charakterystyczna sylwetka ze "skrzydlatymi" drzwiami. Potężny silnik V8 o pojemności 6,22 litra i mocy 563 KM, doskonale współpracujący z siedmiostopniową przekładnią automatyczną, zapewniał sprint 0-100 km/h w około 3,8 sekundy. SLS był przy tym samochodem bardzo bezpiecznym, za sprawą m.in. aluminiowej konstrukcji nadwozia oraz zaawansowanych systemów hamulcowych.

Mercedes-Benz w wynajmie długoterminowym

Czy żeby poruszać się na co dzień samochodem marki Mercedes-Benz, trzeba dysponować gigantycznymi środkami finansowymi? Nie! Doskonałym i atrakcyjnym, również pod względem cenowym, rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy aut. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni.

Wynajem długoterminowy samochodu polega na tym, że kierowca odprowadza miesięczne raty, w cenie których otrzymuje do dyspozycji pojazd (np. wybrany model Mercedes-Benz) z pakietem usług na określony czas oraz przebieg.

Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas i jest bardzo praktyczne. Serwisowanie samochodu czy wymianę opon bierze na siebie usługodawca, nie trzeba się więc samodzielnie troszczyć o tego typu sprawy, podobnie jak np. o pomoc drogową. Wszelkie usługi zawarte są w cenie wynajmu, zgodnie z wybranym pakietem.

Inną korzyścią jest to, że ratę wynajmu można również korzystnie rozliczyć u fiskusa, co zadowoli szczególnie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Bezpiecznej podróży!