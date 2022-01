W postrzeganiu wielu osób są określane "pieniądzem przyszłości", który zastąpi tradycyjne waluty. Ich przeciwnicy zwracają uwagę, że to ryzykowne narzędzie dla spekulantów, a nawet... piramida finansowa. Jedni dorobili się na nich majątku, a inni wiele stracili. Czym są kryptowaluty?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kryptowaluty to, mówiąc najprościej, cyfrowe pieniądze, które nie mają swojej formy fizycznej. To specyficzne wirtualne monety, których obrót prowadzony jest na specjalnych internetowych giełdach. Można je nazwać pieniądzem, bo mają swoją wartość, która zmienia się w zależności od wielu czynników.

Większość kryptowalut jest zdecentralizowana. To oznacza, że nie ma organu centralnego, który utrzymywałby ich wartość. Tak jak jest na przykład z dolarem, nad którego siłą czuwa System Rezerwy Federalnej, zwany Fedem. Takim Fedem w przypadku kryptowalut są... użytkownicy, którzy nimi obracają.

Tymi wirtualnymi monetami można płacić nawet w niektórych polskich burgerowniach czy kawiarniach.

Wielu entuzjastów uważa, że kryptowaluty w przyszłości wręcz zastąpią prawdziwe waluty, których używamy obecnie do płacenia za towary i usługi. O wiele bardziej sceptycznie podchodzą do tego banki i mnóstwo ekonomistów, którzy zwracają uwagę, że kryptowaluty mają wiele cech typowej bańki spekulacyjnej i w pewnym momencie ich kurs może się załamać, a ludzie stracą swoje oszczędności.

Jakie są najpopularniejsze kryptowaluty?

Kiedy usłyszymy "kryptowaluta", zapewne pomyślimy "Bitcoin". To najstarsza i najpopularniejsza obecnie kryptowaluta, o której pierwsze wzmianki pojawiły się już w 2008 roku. Bitcoin miał być odpowiedzią na ówczesny kryzys finansowy.

Jeśli ktoś zainwestował w Bitcoina na początku 2009 roku i sprzedał go w ostatnim czasie, jest niesamowitym wygranym. Na początku kurs BTC był znikomy i wynosił kilka centów. Teraz? To około 37 tysięcy dolarów.

W ostatnim czasie m.in. sytuacja geopolityczna dotycząca niepewności co do bezpieczeństwa Ukrainy, a także zapowiedzi Rosji o zakazie "kopania" kryptowalut doprowadziły do prawdziwego tąpnięcia na tym rynku.

Cena Bitcoina od momentu powstania / knoema.com / RMF24

Obecnie wirtualnych monet jest całe mnóstwo, a co chwilę powstają nowe. Największym zainteresowaniem cały czas cieszy się właśnie Bitcoin (BTC), ale też Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) czy np. Tether (USDT).

Co to jest blokchain?

Każda transakcja kupna albo sprzedaży np. Bitcoina jest szyfrowana. Wszystko oparte jest na tak zwanym systemie "blokchain" (łańcuch bloków).

Cały mechanizm działania jest bardzo skomplikowany i wykorzystuje obliczenia matematyczne, ale można sobie wyobrazić, że każda transakcja zapisywana jest w cyfrowej księdze, a określona liczba transkacji na giełdzie (platformie, gdzie mamy dostęp do różnych kryptowalut) ułożona jest jedna po drugiej, jak w łańcuchu.

Co istotne, nie da się usunąć z rejestru poszczególnych "bloków", a transakcje są szyfrowane, zautomatyzowane i bezpieczne. Nie ma tu też pośredników, bo wszystko odbywa się między dwoma użytkownikami: wysyłającym i odbierającym środki.