Ponad 163 tys. mikroprzedsiębiorstw znajduje się w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Aż dwie trzecie z nich to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zadłużone firmy mają do oddania kontrahentom w sumie 4,92 mld zł, a średnie zadłużenie każdego z nich sięga 32,2 tys. zł wobec 27 tys. zł rok temu - przekazało KRD.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej poinformowało, że dwie trzecie zadłużonych firm widniejących w rejestrze to przedsiębiorcy prowadzający jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). W bazie danych widnieje ponad 163 tys. mikroprzedsiębiorstw, które mają do oddania swoim kontrahentom 4,92 mld zł. Jest to o 442 mln zł więcej niż w końcówce ub.r. i o 604 mln zł niż rok temu.



Dodano, że średnie zadłużenie każdego z mikroprzedsiębiorców sięga 32,2 tys. zł wobec 27 tys. zł rok wcześniej.



Najgorzej sytuacja wyglądała w pierwszym okresie pandemii, czyli 2020 r., kiedy JDG-i miały do spłaty aż 6,5 mld zł, a w KRD było ich wpisanych 194,6 tys. - wskazano.

Najgorzej radzi sobie branża handlowa

Zgodnie z danymi KRD, w najgorszej sytuacji są mikrofirmy z branży handlowej, które mają blisko 1,3 mld zł długów. Firmy transportowe mają do oddania 798 mln zł, a budowalne - 775 mln zł.



Cytowany w raporcie KRD Emanuel Nowak, ekspert z Narodowego Funduszu Gwarancyjnego, powołując się na badanie "Barometr wydatków firmowych" zauważył, że co piąta mikrofirma handlowa źle ocenia swoją kondycję biznesową. Dodał, że to najwięcej negatywnych wskazań spośród wszystkich badanych branż.



Za negatywnymi ocenami jednoosobowych działalności handlowych stoi co najmniej kilka czynników: malejąca konsumpcja i wysokie koszty działalności, bardzo długie terminy płatności na fakturach, zatory płatnicze i wzajemne zadłużenie w tej branży - wyjaśnił Nowak.

Najwięcej zadłużonych na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce

Według KRD, najwięcej zadłużonych mikrofirm ma siedzibę w województwie mazowieckim. To 26,5 tys. podmiotów z 867 mln zł niezapłaconych zobowiązań. Drugie miejsce zajmują JDG ze Śląska - 20,5 tys. mikroprzedsiębiorstw zalega na 619 mln zł, a na trzecim miejscu jest Wielkopolska, gdzie 16,6 tys. podmiotów powinno oddać 549 mln zł.



Rekord zadłużenia należy do przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, który prowadzi działalność transportowo-magazynową. Ma do oddania 7,3 mln zł, z czego blisko 1/3 to zaległości wobec sieci stacji paliw - poinformowano.



KRD przekazało, iż jednoosobowe działalności jako wierzyciele mają do odzyskania od klientów 900 mln zł. Najwięcej (385 mln zł) są im winne spółki prawa handlowego - z reguły to średnie i duże firmy. Niemałą sumę powinny oddać mikroprzedsiębiorcom także same JDG-i. To aż 317 mln zł. Co ciekawe, 158 mln zł zalegają im konsumenci - poinformowano.