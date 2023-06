Przedstawicielami generacji silver są seniorzy – z naciskiem na „współcześni”. To osoby w sile wieku, pełni energii i chęci do życia, tworzące na rynku nową niszę konsumentów. Co więcej, chętnie korzystają z dobrodziejstw internetu i często nie muszą ograniczać się kwestiami finansowymi. Zadbaj o to, aby zostali odbiorcami Twojej marki. Jak do nich dotrzeć?

/ Materiały prasowe Co charakteryzuje generację silver? Jako srebrne pokolenie (po ang. silver generation) określa się osoby po 50. roku życia. Przedstawiciele tej generacji zwykle mają już za sobą wychowywanie dzieci, osiągnęli pewną stabilność zawodową i mogą poświęcić swój wolny czas sobie. Współcześni seniorzy postrzegają życie oraz starość w zupełnie inny sposób niż poprzednie pokolenia. Zamiast zaszywać się w czterech ścianach i skupiać nad opieką nad wnukami, poszukują nowych pasji, uczą się, rozwijają, uprawiają sporty, podróżują i nawiązują nowe znajomości. Srebrna generacja zrywa z wizerunkiem seniora, spędzającego czas w gabinetach lekarskich, pokazując, że w dojrzałym wieku nadal można czerpać z życia pełnymi garściami. Przedstawiciele tego pokolenia często przebywają z osobami młodszymi od siebie i przejmują ich nawyki. Według raportu Fundacji Kobiety e-biznesu "Seniorzy w świecie cyfrowym" obejmującego osoby w wieku 60+ niemal wszyscy badani korzystali z internetu na co dzień. W 2022 roku zadeklarowało tak jedynie 86% ankietowanych. Oznacza to, że seniorzy chętnie korzystają z dobrodziejstw sieci oraz możliwości nowych technologii. Dlaczego nie warto lekceważyć przedstawicieli generacji silver? Chociaż wiele współczesnych marek nastawia się głównie na młodsze pokolenia i swoje produkty kieruje do "zetek", generacja silver to siła nabywcza, której nie warto lekceważyć. Według danych GUS przeszło 9 milionów Polaków to osoby po 50. roku życia, a szacunki wskazują, że liczba ta będzie stale rosnąć. Starzejące się społeczeństwo tworzy na rynku nową, niewykorzystaną jeszcze niszę. Co istotne, przedstawiciele tego pokolenia zwykle mogą z pełną swobodą dysponować swoją gotówką, gdyż mają pewne oszczędności i nie są związani żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Daje to markom szerokie pole do popisu w kwestii wprowadzania produktów skierowanych do srebrnego pokolenia, odpowiadających na ich potrzeby. Wszystko to sprawia, że generacja silver staje się niezwykle pożądana w strukturze odbiorców. Jeśli nie wiesz, jak określić odbiorców swojej marki, sprawdź poradniki dla przedsiębiorców na stronie Firmove.pl. Co należy zrobić, aby zachęcić srebrnych do naszego brandu? Srebrne pokolenie - jak do niego dotrzeć? Jeśli chcesz skierować swoją komunikację do generacji silver, nie pokazuj starości w negatywnym znaczeniu. Srebrne pokolenie nie chce być postrzegane przez pryzmat chorób i dolegliwości, gdyż jego przedstawiciele wciąż czują się młodo i witalnie. Zamiast tego spróbuj pokazać dojrzały wiek jako nowe możliwości i świetną okazję do inwestycji w siebie. Unikaj sugerowania seniorom utartej roli społecznej - dziadka, babci, działkowca czy kanapowca. W komunikacji warto pokazywać ich wraz z młodszymi osobami, tak aby cały przekaz trafiał również do tych, którzy sami obawiają się starości i jej konsekwencji. Zrezygnuj też ze stygmatyzującego języka, np. określeń w stylu "dla seniora". Przygotowując kampanię, skup się na reklamie w telewizji i internecie. Pamiętaj, że oferowany przez Ciebie produkt powinien być użyteczny i dobrze wykonany. Srebrne pokolenie ma na swoim koncie nie tylko spore doświadczenie życiowe, ale i rynkowe, a decyzje zakupowe podejmuje na podstawie określonych kryteriów, nie zawsze kierując się marką. Dlatego też postaw na praktyczny i solidny produkt, nawet jeśli jego cena miałaby być nieco wyższa. Nie zapominaj, że Twoją grupą docelową są osoby starsze, więc zadbaj o czytelne i schludne opakowanie. RMF 24