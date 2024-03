Reklamy kredytów gotówkowych są wszechobecne, a każdy bank przekonuje, że ma najlepszą ofertę. Czy tak jest w rzeczywistości? Być może, ale trzeba to sprawdzić. Do tego zadania najlepiej użyć kalkulatora kredytu gotówkowego. Dzięki niemu wybór dopasowanej do potrzeb propozycji stanie się o wiele łatwiejszy.

/ Materiały prasowe

Czym jest kalkulator kredytu gotówkowego?

Kalkulator kredytu gotówkowego umożliwia sprawdzenie wysokości rat po wzięciu określonej kwoty zobowiązania na wybrany czas. Po wpisaniu danych zainteresowana osoba otrzymuje dopasowane do kryteriów oferty banków, do tego uszeregowane od najtańszej po droższą. Z tego powodu kalkulatory nazywane są też porównywarkami i rankingami kredytów.

Cechą, która przyczynia się do popularności kalkulatorów kredytowych, jest ich czytelność. Wszystkie istotne dla klienta informacje są widoczne od razu, a więc bez potrzeby wertowania regulaminów poszczególnych banków.

Co więcej, zainteresowane osoby nie muszą szukać ofert strona po stronie. Na jednej witrynie otrzymują nawet kilkanaście propozycji. Po wybraniu jednej z nich wprost z kalkulatora mogą przejść do witryny banku i złożyć wniosek o udzielenie kredytu.

Co pokazuje kalkulator kredytu gotówkowego?

Wszystkie oferty prezentowane na stronie kalkulatora kredytu gotówkowego opisane są w ten sam sposób. Dzięki temu z łatwością da się porównać pięć podstawowych elementów. Należą do nich wysokości:

oprocentowania;

prowizji;

RRSO;

całkowitej kwoty do spłaty;

wysokości miesięcznej raty.

Co ważne, o wielkości oddawanych bankowi comiesięcznych rat decyduje RRSO. Jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, na którą składają się inne opłaty. Największa z nich to oprocentowanie. Do niego instytucja finansowa może doliczyć różne prowizje, np. za udzielenie kredytu lub jego ewentualną wcześniejszą spłatę.

Różnica między wysokością pożyczonych pieniędzy a tych, które należy oddać, stanowi zysk banku. Na kwotę do zapłaty wpływają dwa czynniki, które zależą od klienta. Jeden to sama suma, od której liczone jest RRSO. Drugim - okres kredytowania. Dłuższy czas spłaty powiększa ogólną kwotę do oddania i obniża wysokość pojedynczej raty. Przy wierzytelności zaciągniętej na krótszy czas dzieje się odwrotnie.

Warunki otrzymania kredytu gotówkowego

Banki zobowiązane są do przestrzegania wytycznych Ministerstwa Finansów, ale mają też pewną swobodę w ustalaniu własnych kryteriów. Właśnie dlatego niezmienny jest tylko górny limit kredytu, który mogą przyznać placówki. Wysokość tej kwoty to 255 550 zł. Wiele instytucji finansowych ustala jednak niższy pułap. Co ważne, w ustawach nie przewidziano minimalnej sumy. Mimo tego część banków wyznacza taką kwotę.

Postanowienie przyznania kredytu zależy od kilku kryteriów. Co ważne, tylko część z nich bezwzględnie wpływa na możliwość pożyczenia pieniędzy. Pozostałe decydują o maksymalnej kwocie i okresie spłaty, które zaproponuje bank. Osoba wnioskująca powinna:

mieć 18 lat;

mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

utrzymywać zdolność kredytową, czyli regularne dochody umożliwiające spłatę rat;

wyróżniać się właściwą historią kredytową, a więc brakiem zaległości w spłatach innych kredytów.