Import aut z Japonii cieszy się ogromną popularnością, bo daje szansę na to, by stać się właścicielem wyjątkowego samochodu z bogatym wyposażeniem oraz w dobrym stanie technicznym. Choć marki z kraju kwitnącej wiśni mogą się pochwalić wieloma zapierającymi dech w piersi modelami, to europejscy klienci wcale nie stawiają na auta JDM. Jakie samochody sprowadzane są najczęściej? Odpowiedź może być zaskakująca

/ Materiały prasowe

Myśląc o autach z Japonii, z pewnością większość zainteresowanych będzie miała przed oczami takie modele, jak Honda NSX, Toyota Supra IV gen. lub Nissan Skyline GT-R R34. Okazuje się jednak, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a japońskie domy aukcyjne oferują przede wszystkim samochody marek europejskich - np. Porsche, BMW czy Mercedes-AMG. To właśnie auta europejskie wiodą prym wśród kupujących.

Z Europy do Japonii i z powrotem

Dlaczego import samochodów marek europejskich klasy premium cieszy się tak dużym zainteresowaniem? Japończycy kochają motoryzację i kochają marki ze starego kontynentu. Dlatego auto powinno być luksusowe, mocne i najlepiej z kierownicą po lewej stronie. To ważne, bo zakup auta częściowo przystosowanego do ruchu prawostronnego zmniejsza koszty przygotowania do rejestracji. Należy jednak pamiętać, że auta z Japonii nadal będą wymagały zmiany reflektorów i konwersji radia oraz nawigacji.

Dodatkowy plus stanowi fakt, że BMW z Japonii, Porsche z Japonii czy Mercedes z Japonii często będzie mieć bogate wyposażenie i doskonały stan techniczny, co w połączeniu z niskim przebiegiem jest receptą na jego długowieczność. Zamożni Japończycy bardzo dbają o stan pojazdu, bo przecież jest on wyznacznikiem statusu. Podobnie sprawa wygląda z kierownicą po lewej stronie, która oznacza, że nawet mając takie auto, właściciel potrafi sobie poradzić w ruchu lewostronnym, a więc jest lepszym kierowcą niż inni.

Mercedes, BMW i Porsche z Japonii - najpopularniejsze modele

Jakie są najpopularniejsze modele europejskich marek premium, które sprowadzamy z Japonii? W przypadku Mercedesów króluje S-klasa w najmocniejszych wersjach silnikowych oraz AMG. Dalej mamy bazujące na niej coupe, a więc model CL. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się też Mercedes SL z typoszeregu R129. Ceny tego auta w Europie od lat nie przestają rosnąć, więc to nie tylko spełnienie motoryzacyjnych marzeń, ale również doskonała lokata kapitału.

Spośród wszystkich modeli marki BMW do Europy najczęściej trafiają M3 typoszeregu E30 i E46. Nie brakuje też chętnych na egzemplarze serii 7. O dziwo mowa tu nie tylko o kultowej E38, ale również niesławnej E65, którą zaprojektował Chris Bangle i zdecydowanie wyprzedziła ona swoją epokę. Wygląd tego samochodu cały czas budzi jednak kontrowersje, ale trzeba przyznać, że zestarzał się z godnością.

W przypadku Porsche mówimy oczywiście o modelu 911. Najwięcej ofert stanowią samochody od typoszeregu 964 w zwyż. Ze starszych modeli częstym widokiem jest Carrera RS z typoszeregu 930. Po drugiej stronie barykady jest model ze znacznie krótszą historią - to Cayman GT4, który jest reklamowany przez producenta jako samochód torowy z homologacją drogową, zwłaszcza w wersji RS. Pierwsza generacja modelu Cayman była traktowana przez fanów marki jako ciekawostka przyrodnicza. Podobnie było z modelem Boxster. Cayman został jednak odczarowany w 2015 r., kiedy druga generacja doczekała się liftingu i trafiła do sprzedaży jako 718 Cayman.

Jak wygląda sprowadzenie auta z Japonii?

Import auta z Japonii warto powierzyć sprawdzonemu i zaufanemu pośrednikowi, który przeprowadzi cały proces od początku do końca. Jedną z takich firm na rynku polskim jest sprowadzająca auta z Japonii Sakura Motors. Wszystko zaczyna się od rozmowy, która ma określić budżet i poszukiwany model samochodu.

Załóżmy, że chcesz sprowadzić Porsche 911 z Japonii. Wszystko zaczyna się od znalezienia aukcji, które będą spełniać odpowiednie kryteria. Po wybraniu samochodu następuje jego weryfikacja, a kolejnym krokiem jest udział w licytacji, do którego firma zachęca swoich klientów, bo zawsze można dokonać np. korekty budżetu. Po wygraniu aukcji należy zapłacić za auto i rozpoczyna się proces sprowadzenia go do Europy. Najczęściej wybieranym portem jest Rotterdam, ponieważ Holandia łączy niski poziom opłat celnych i podatkowych z krótkim czasem oczekiwania na odprawę.

Po dopełnieniu formalności auto rusza w dalszą drogę do Polski, gdzie jest dostarczane pod adres wskazany przez klienta. Sakura Motors nie tylko pomaga sprowadzić auto, ale również oferuje szeroki wachlarz usług w postaci pomocy przy przygotowaniu do rejestracji.