Europa może mocno ucierpieć z powodu sankcji wojny gospodarczej z Rosją. Zbyt szybkie odcinanie się od rosyjskiego gazu i ropy może nas zaboleć - tak przekonuje w RMF FM Izabella Kamińska z portalu Blind Spot. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka "Financial Times". Jej zdaniem trzeba mocno przemyśleć tempo nakładania sankcji. To nie jest najpopularniejszy pogląd w Polsce - gdzie domagamy się szybkich działań. Jakie to wszystko może mieć konsekwencje? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy po angielsku.