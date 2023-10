Ekonomista Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewiduje, że w 2024 r. inflacja będzie obniżać się stopniowo.

Tempo wzrostu cen usług pozostanie wysokie z uwagi na rosnące koszty pracy. Także grupa towarów, w przypadku których inflacja ustabilizowała się, jest niewielka. Odsetek wydatków, gdzie ceny wzrosły w przeciągu roku o 2 proc. i mniej wynosi obecnie 15 proc. W standardowych warunkach te wielkości sięgają 40-50 proc. - wskazał Rybacki.

Inflacja za październik ukształtowała się w dolnym przedziale oczekiwań, ale jej struktura nie wygląda korzystnie - stwierdził w komentarzu do danych GUS główny ekonomista banku ING BSK Rafał Benecki.



Według naszych szacunków październik był ostatnim miesiącem tak wyraźnego spadku inflacji w tym roku. W kolejnych miesiącach baza odniesienia nie będzie już tak korzystna dla rocznego wskaźnika jak wcześniej. W listopadzie możemy być jeszcze świadkami niewielkiego spadku inflacji, ale na koniec roku będzie ona na poziomie zbliżonym do obserwowanego w październiku - wskazał.



W ocenie Beneckiego kształtowanie się wskaźnika inflacji na początku 2024 r. będzie w głównej mierze zdeterminowane przez decyzje administracyjne i polityczne, w tym te dotyczące stawki VAT na żywność i mrożenia cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Stwierdził także, że najniższego poziomu inflacji można się spodziewać na przełomie I i II kw. 2024 r., po czym wskaźnik ten wzrośnie i ustabilizuje się w okolicach 5-6 proc. do końca przyszłego roku.