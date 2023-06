Ceny żywności, energii i paliw

Jak podał GUS, w czerwcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 17,8 proc., a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc.

Ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 18,0 proc., a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc.

Według GUS-u ceny paliwa do prywatnych środków transportu spadły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 18,0 proc., a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,9 proc.

Kiedy jednocyfrowa inflacja?

Spadek inflacji poniżej 10 proc. nastąpi prawdopodobnie w październiku i może być chwilowy - prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując dane GUS.

"Optymistycznym akcentem jest również spadek inflacji bazowej, która obejmuje towary przemysłowe i usługi - w czerwcu wskaźnik obniżył się z 11,5 do 10,7 proc." - poinformowali ekonomiści. Jak dodali, czas szybkiego spadku inflacji zaczyna się kończyć - w lipcu i sierpniu przekroczy 11 proc.

Prognozują, że spadek poniżej 10 proc. nastąpi prawdopodobnie dopiero w październiku i może być chwilowy. "Koniec zamrożenia cen energii oraz wzrost stawki VAT na żywność podniosą inflację na początku 2024 r." - wskazali analitycy i dodali, że wciąż nie można wykluczyć powrotu do dwucyfrowego wzrostu cen w I kwartale.

W opinii PIE inflacja zacznie stabilizować się na wysokich poziomach w 2024 r. "Spodziewamy się, że tempo wzrostu cen wyniesie ok. 7,7 proc., a jeszcze pod koniec przyszłego roku inflacja bazowa będzie przekraczać 5 proc." - poinformowali.

Zwrócili uwagę, że rynkowe prognozy wskazują na podobne tendencje w regionie Europy Środkowej - to efekt szerokiego rozpowszechnienia się podwyżek cen oraz wciąż silnej presji płacowej, które utrzymują się mimo spowolnienia gospodarczego.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.