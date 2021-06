W czwartek na zamknięciu indeks WIG miał wartość 67 745,39 pkt. To najwyższa wartość tego indeksu na zamknięciu w historii. Poprzedni rekord został ustanowiony w 2007 r.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W czwartek indeks WIG na zamknięciu miał wartość 67 745,39 pkt. W ciągu dnia wzrósł o 1,52 proc. Od końca 2020 r. wartość WIG wzrosła o ponad 10,7 tys. punktów, czyli o blisko 19 proc.

Zamknięcie na poziomie 67,745,39 to nowy rekord tego indeksu. Poprzedni pochodził z 2007 roku, kiedy WIG na zamknięciu dotarł do poziomu 67 568,5 pkt. Blisko pobicia rekordu z 2007 roku WIG był 23 stycznia 2018 r., kiedy w trakcie handlu osiągnął nawet 67 743,49 punkty, ale tego dnia zamknął się na poziomie 67 529,39 pkt.



Wczoraj mocno wzrosły wszystkie najważniejsze indeksy giełdowe. WIG20, główny indeks GPW, na zamknięciu miał wartość 2 273,11 pkt., czyli o 1,52 proc. To najwyższy poziom od końca lipca 2019 r.



mWIG40 wzrósł o 0,91 proc. do 5 002,94 pkt. i poprawił wyznaczony dzień wcześniej 3-letni rekord. sWIG80 zyskał 0,88 proc. i sięgnął 20 987,64 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 1,18 mld zł, z czego 936 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Allegro (155 mln zł), które na koniec dnia zwyżkowały o 3,8 proc. do 62,54 zł (najwyżej od połowy marca).



Na GPW jest notowanych obecnie 428 spółek, z czego 381 to spółki polskie, a 47 zagraniczne. Kapitalizacja firm notowanych na warszawskiej giełdzie to obecnie ponad 1,24 bln zł. Od końca 2020 roku wartość akcji spółek notowanych na GPW zwiększyła się o blisko 176 mld zł, czyli o ponad 16 proc.



W I kwartale 2021 roku zysk netto Grupy GPW wyniósł 38,7 mln zł, czyli o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17,2 proc. mniej niż w IV kw. 2020 r.