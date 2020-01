W Łaziskach Górnych górnicy z Sierpnia 80 rozpoczęli blokadę torów prowadzących do elektrowni. Związkowcy protestują w ten sposób przeciwko importowi zagranicznego węgla do Polski.

/ foto. pixabay /

O godzinie 8:00 na tory weszło kilkudziesięciu górników. Wkrótce mają się tam pojawić kolejne osoby.

Protestują, zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku tygodni, przeciw importowi do Polski węgla głównie z Rosji. Według związkowców to m.in. właśnie do tej elektrowni przywożony jest rosyjski węgiel, choć kopalnia Bolesław Śmiały znajduje się dosłownie za ogrodzeniem i kopalniane zwały wypełnione są węglem.

Wkrótce węgla na przykopalnianych zwałach będzie tak dużo, że trzeba będzie wstrzymać wydobycie, a górników odesłać na postojowe - przekonuje Sierpień 80, który wzywa rząd do ujawnienia wykazu spółek zależnych od Skarbu Państwa, które importują węgiel oraz pociągnięcia do odpowiedzialności prezesów tych podmiotów.

Nie wjedzie tu żaden ruski węgiel. Dziś blokujemy elektrownię, ale jak będzie trzeba, przyspawamy do torów pociągi na przejściach granicznych, a transporty z Rosji będziemy wysypywać - zapowiedział przed Elektrownią Łaziska jeden z protestujących.

Na razie nie wiadomo, czy jakiś pociąg z węglem udało się już skutecznie zablokować.

7 stycznia Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80" w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zarzuciła rządowi bierność w sprawie importu węgla z Rosji. Blokadę kolejowego przejścia na wschodniej granicy zapowiedzieli także na początku stycznia zrzeszeni w Sierpniu 80 górnicy z czterech kopalń kopalni zespolonej ROW.