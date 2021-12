Narodowy Bank Polski będzie dostosowywać politykę pieniężną w taki sposób, by zgodnie z napływającymi danymi i ich oceną zapewnić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie - napisał w drukowanym wydaniu "Obserwatora Finansowego" prezes NBP Adam Glapiński.

Adam Glapiński / Wojciech Olkuśnik / PAP

Glapiński odniósł się do ostatniego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego o sytuacji gospodarczej Polski. Jak zauważył, MFW podzielił opinię, iż wyraźny wzrost dynamiki cen w Polsce jest spowodowany głównie czynnikami zewnętrznymi, w tym cenami energii, to jest czynnikami leżącymi poza kontrolą polityki pieniężnej.

Dlatego początkowo, oceniając wzrost inflacji jako przejściowy, utrzymywaliśmy stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Następnie wraz z wystąpieniem kolejnych szoków zewnętrznych - przede wszystkim ponownym wzrostem cen surowców na rynkach światowych - nasza ocena trwałości podwyższonej inflacji uległa zmianie, co skłoniło nas do zacieśnienia polityki pieniężnej - napisał w komentarzu szef NBP.

Zgodził się z opinią MFW, że - o ile nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, biorąc pod uwagę zwłaszcza zmieniające się warunki gospodarcze i przebieg pandemii - dalsze podwyżki stóp mogą być potrzebne, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji.

Podobnie jak przedstawiciele MFW, nie od dziś podkreślamy także, że w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, gdy nadal trwa pandemia i jednocześnie następuje szybkie post-pandemiczne ożywienie gospodarcze, bardzo trudno jest wskazać docelowy poziom stóp, i to nie tylko w przypadku Polski, ale też każdego innego kraju - wskazał Glapiński.

Poinformował, że NBP będzie dostosowywać politykę pieniężną w taki sposób, aby zgodnie z napływającymi danymi i ich oceną zapewnić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Cieszy nas, że przedstawiciele MFW pozytywnie oceniają nasze działania i wskazują, że decyzje o podwyżkach stóp procentowych NBP były adekwatne i nie były w żadnym wypadku spóźnione. Wsparciem dla takiej oceny jest m.in. prognoza MFW, zgodnie z którą inflacja w Polsce obniży się pod koniec 2023 r. do poziomu bliskiego środka przedziału celu inflacyjnego i pozostanie na poziomie zgodnym z celem po 2023 roku - podkreślił szef banku centralnego.

Warto przy tym także zauważyć, że zgodnie z oceną przedstawicieli MFW, przez większą część 2021 r. dane dotyczące inflacji bazowej w Polsce dawały niejasne sygnały, które nie pozwalały jednoznacznie stwierdzić, że presja cenowa się nasila. Dopiero dane z przełomu września i października bieżącego roku przyniosły bardziej konkretne sygnały zwiększonej presji cenowej - dodał Glapiński.

NBP i rząd interweniują

W związku z rosnącą inflacją od października Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe . Stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 1,75 proc., czyli są najwyższe od 2015 roku. Prezes Adam Glapiński podczas ostatniej konferencji prasowej powiedział, że jest jeszcze przestrzeń do kolejnych podwyżek.



Zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP, inflacja w Polsce spadnie do celu (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc.) w ostatnim kwartale 2023 roku.

By zwalczać rosnące ceny do akcji wkroczył także rząd, który wprowadza tzw. tarcze antyinflacyjne . To w dużej mierze obniżka podatków na benzynę i prąd, a także dopłaty dla najbiedniejszych gospodarstw. Szacuje się, że program faktycznie obniży nieco inflację na początku roku, jednak paradoksalnie może wydłużyć okres "schodzenia" z jej podwyższonego poziomu.

Kluczowy w przyszłym roku będzie także rządowy Polski Ład. Przez obniżkę podatków dla milionów Polaków podbije on popyt konsumpcyjny i może zwiększyć presję na wzrost cen.