"Klienci banków w Polsce mogą być całkowicie spokojni i bezpieczni" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Poinformował, że w w niedzielę wieczorem w Ministerstwie Finansów zorganizowano posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

Adam Glapiński / PAP/Darek Delmanowicz /

Glapiński był pytany w "Gościu Wiadomości" w TVP, czy klienci banków w Polsce mogą czuć się bezpiecznie.

Wszystko wskazuje na to, że polski system, który uchodzi za najbezpieczniejszy w Europie i najsprawniejszy, którego banki znajdują się w najlepszej kondycji w Europie(...) - mogą być całkowicie spokojni i bezpieczni - powiedział Glapiński.



W szczególności przypominam, że każdy klient, depozytariusz w bankach polskich, ma w pełni zagwarantowany swój depozyt do 100 tys. euro, czyli do czterystu kilkudziesięciu tysięcy złotych. I w ciągu tygodnia ewentualnie zawsze mają taką pełną wypłatę - podkreślił Glapiński.



Dopytywany, czy bezpiecznie mogą czuć się również klienci banków należących do biznesmena Leszka Czarneckiego, odparł: Oczywiście.



Glapiński poinformował, że w niedzielę wieczorem w Ministerstwie Finansów odbywa się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w gronie: NBP, minister finansów, KNF i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Omawiamy istniejącą sytuację i podejmujemy stosowne decyzje - powiedział Glapiński.

