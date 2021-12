Ostatni wieczór w roku jest okazją do hucznej zabawy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wielu wybierze jednak tzw. domówki, zamiast imprez organizowanych w lokalach. Do sylwestrowej zabawy warto się przygotować wcześniej. Dla zapominalskich przypominamy – w Sylwestra sklepy otwarte będą krócej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeżeli przygotowujemy - nawet skromne - przyjęcie sylwestrowe w domu warto się do niego wcześniej przygotować wcześniej. Często jednak podczas gotowania okazuje się, że zabrakło nam jednego z kluczowych składników. Wtedy zaczynamy się gorączkowo zastanawiać: do której otwarte są sklepy w Sylwestra?

Nawet jeżeli na zabawę sylwestrową wychodzimy do przyjaciół, czy lokalu warto kupić niezbędne produkty, pamiętając, że w Nowy Rok sklepy - co do zasady - są nieczynne.

Jak będzie czynna Biedronka w Sylwestra? Z informacji na stronie internetowej sieci wynika, że Biedronka w Sylwestra 31 grudnia będzie czynna do godz. 19.

Jak będzie czynny Lidl w Sylwestra? Lidl, podobnie, jak Biedronka oraz Auchan czynny będzie z Sylwestra aż do godziny 19.

Nieco krócej, bo do 18. czynne będą supermarkety takie jak: Kaufland, Carrefour oraz Netto.

Najdłużej otwarte będą sklepy sieci Żabka. Większość sklepów Żabka - nawet w Sylwestra - czynna będzie w swoich standardowych godzinach pracy, tj. 6-23. Często jednak godziny otwarcia sklepu zależą bezpośrednio od woli właściciela.