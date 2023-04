Rekordowa liczba super bogatych Norwegów opuściła swój kraj, uciekając przed podwyższonym podatkiem dla najzamożniejszych. Na odpływie miliarderów za granicę norweski budżet traci rocznie dziesiątki milionów koron.

Tylko w 2022 roku z Norwegii wyprowadziło się ponad 30 miliarderów - pisze gazeta "Dagens Naeringsliv". To więcej niż w ciągu poprzednich 13 lat. Kolejni chcą zmienić miejsce zamieszkania w tym roku w związku z nałożonym przez rząd w Oslo podwyższonym podatkiem dla najbogatszych, który ma obowiązywać od listopada. Na ich emigracji norweski budżet straci dziesiątki milionów koron.

Większość bogatych Norwegów wybiera Szwajcarię, gdzie stawki podatkowe są dużo niższe. Do tego exodusu miliarderów dołączył magnat branży rybnej Kjell Inge Røkke, który przeprowadził się do włoskojęzycznego Lugano, nazywanego Salwadorem Europy. To szwajcarskie miasto i środkowoamerykańskie państwo współpracują na rynku kryptowalut.

64-letni Røkke jest czwarty na liście najbogatszych Norwegów - jego majątek szacowany jest na ok. 19,6 miliardów koron norweskich.

W liście otwartym napisał: "Wybrałem Lugano na miejsce mojej nowej rezydencji. Cudowne miejsce położone w środku Europy". Jego wyprowadzka kosztuje Norwegię 175 mln koron rocznie.

Właściciel nieruchomości i farmy łososi Tord Ueland Kolstad zamienił Bodø w północnej Norwegii na Lucernę w Szwajcarii. Nie tego chciałem, ale nie miałem wyjścia - mówi telewizji TV2. W rozmowie z dziennikiem "Aftenposten" dodaje, że kiedy przeprowadził się do Szwajcarii, nie miał wielu przyjaciół. Teraz jest nas tu kilku (Norwegów - red.), spotykamy się na kawie - stwierdza.

Ole Gjems-Onstad, emerytowany profesor Norwegian Business School oblicza, że majątek tych, którzy opuścili Norwegię, opiewa na co najmniej 600 mld koron.

W mojej opinii to taki mały brexit. Norwegia nie ma tradycji samookaleczań. Tak odpływ zamożnych jest dla tego kraju szokiem - mówi.

Erlend Grimstad z ministerstwa finansów ma nadzieję, że zamożni Norwedzy wrócą do kraju. Jeśli odniosłeś sukces i dorobiłeś się w Norwegii, mam nadzieję, że pozostaniesz częścią norweskiego społeczeństwa - powiedział.

Oprócz Szwajcarii norwescy miliarderzy wybierają Kanadę, Włochy i Cypr.