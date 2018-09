​Dotacja budżetu dla ZUS będzie sporo mniejsza, niż zakładano. To daje komfort w zarządzaniu finansami państwa - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdj. ilustracyjne / RMF FM

Jak podaje gazeta, "choć do końca roku zostały jeszcze ponad trzy miesiące, to już dziś wiadomo, że Ministerstwo Finansów zaoszczędzi miliardy złotych dzięki niższej od założeń dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych". Według budżetowego planu dopłata do FUS miała pochłonąć ponad 46,6 mld zł. A może być nawet o 8 mld zł mniejsza. Dlaczego? Odpowiedzią są rekordowo duże wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS jak dotąd uzyskał od płatników 120 mld zł, co stanowi ponad 70 proc. kwoty planowanej na cały rok. Wpływy są obecnie o ponad 3 proc. wyższe, niż zakładano - czytamy w artykule.

"DGP" informuje, że wyniki są tak dobre, że zarząd ZUS szykuje właśnie decyzję o rezygnacji z kolejnej transzy dotacji z budżetu państwa. Już wcześniej był to główny punkt budżetowych oszczędności; na tyle istotny, że przez pół roku pomagał rządowi wykazywać nadwyżkę w państwowej kasie. ZUS wcześniej dwukrotnie rezygnował z transz dotacji na łączną kwotę 5,2 mld zł. Jeśli trzeci raz postąpi podobnie, to suma wzrośnie do 8 mld zł - pisze dziennik.