W najbliższy poniedziałek (20 grudnia) rusza nauczanie zdalne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Lekcje online będą się odbywać do 9 stycznia 2022 (z wyłączeniem przerwy świątecznej). Odpowiednie rozporządzenie zostało już przyjęte i opublikowane. A co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Oto, co dziennikarz RMF FM usłyszał w resorcie rodziny i pracy.

