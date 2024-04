Premier Hiszpanii Pedro Sanchez otworzył symbolicznie pierwszą europejską fabrykę chińskich samochodów. Będą one produkowane w dawnym zakładzie Nissana w Barcelonie.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w elektrycznym samochodzie firmy Chery / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA

Jak powiedział premier Hiszpanii, porozumienie zawarte pomiędzy chińską firmą samochodową Chery i hiszpańskim producentem aut Ebro “to symbol ponownego uprzemysłowienia kraju".

Przypomniał, że do 2021 roku w tym katalońskim zakładzie wytwarzał pojazdy koncern Nissan.

Przy produkcji chińskich aut o napędzie elektrycznym zatrudnienie znajdzie do 1250 osób, które wcześniej były zatrudnione w zakładzie Nissana.

W fabryce, która będzie działać pod nazwą Ebro Factory, ma być wytwarzanych w ciągu roku do 50 tys. pojazdów z napędem elektrycznym. Do 2029 r. barcelońska fabryka ma zwiększyć roczną produkcję do 150 tys. aut.

Z zapowiedzi wiceprezesa chińskiej grupy Chery Guibinga Zhanga wynika, że zatrudniła ona już w fabryce w Barcelonie 150-osobową załogę, a w kolejnych miesiącach sukcesywnie będzie zwiększać zatrudnienie oraz liczbę linii produkcyjnych.

Zhang wyjaśnił, że do końca sierpnia rozpocznie się w Barcelonie montaż pojazdów Chery Omoda 5, zaś do grudnia ruszy produkcja dwóch modeli SUV Ebro.