Weneckie Biennale Sztuki to impreza, która co dwa lata przyciąga miłośników kultury z całego świata. Jest okazją do prezentacji dorobku poszczególnych państw, ale także okazją do zwrócenia uwagi na nurtujące nas problemy. Zdaje się, że właśnie ten fakt chcieli wykorzystać ludzie, którzy w piątek zabarwili odcinek weneckiego Canal Grande na zielono i czerwono.

Sprawcy, najprawdopodobniej członkowie ruchu Extinction Rebellion, zostali zatrzymani przez policję. To obywatele Francji, którzy deklarują, że ich gest wiążę się ze zwróceniem uwagi na potrzebę ochrony środowiska. Nie wiadomo, czy użyta przez nich substancja jest toksyczna.

Na tegorocznym Biennale Polskę reprezentuje ukraiński kolektyw "Open Group". Artyści przygotowali instalację wideo o nazwie "Powtarzajcie za mną II".

To zbiorowy portret świadków wojny w Ukrainie. Nagrania powstały w 2022 i 2024 roku. Ich bohaterowie to cywilni uchodźcy wojenni, którzy opowiadają o wojnie zapamiętanymi dźwiękami broni, a następnie zapraszają publiczność do ich powtórzenia.