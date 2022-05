Mocno poszły do góry krajowe ceny hurtowe - po raz pierwszy w historii hurtowe notowania 95-oktanowej benzyny przekroczyły poziom 7000 zł za 1000 litrów paliwa. To oznacza, że lada dzień czekają nas kolejne wzrosty na stacjach. W górę pójdą ceny wszystkich paliw, również diesla.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Cena benzyny Pb 95 na początku czerwca wrośnie do 7,46-7,59 zł za litr.

Benzyna na stacjach drożeje nieprzerwanie od sześciu tygodni i regularnie poprawia historyczne rekordy cenowe - zwracają uwagę analitycy e-petrol.pl.

Prognozowane na początek czerwca przez e-petrol.pl ceny dla poszczególnych gatunków paliw kształtują się następująco:

7,46-7,59 zł za litr 95-oktanowej benzyny

7,13-7,25 zł za litr diesla

3,57-3,68 zł za litr autogazu

"Rafinerie nie nadążają z produkcją za rosnącym globalnie popytem i ceny paliw na światowych giełdach oderwały się od notowań ropy naftowej. Benzyna i olej napędowy drożeją dużo szybciej niż sam surowiec i coraz mocniej odczuwają to kierowcy przy dystrybutorach - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Według nich, krajowi producenci paliw w ostatnich dniach mocno podnieśli ceny i pierwszy raz w historii hurtowe notowania 95-oktanowej benzyny przekroczyły poziom 7000 zł za 1000 litrów paliwa.

"Tak droga benzyna nie była jeszcze nigdy w historii, a wszystko wskazuje na to, że ten rekord zostanie pobity już na początku czerwca. W odwrotnym kierunku poruszają się za to ceny oleju napędowego, które spadają niemal przez cały maj. W mijającym tygodniu diesel potaniał o 16 gr i średnio kosztuje 7,09 zł/l. Spadają też koszty tankowania autogazu, który potaniał o 5 gr do poziomu 3,62 zł/l" - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.