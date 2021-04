Komisja Europejska planuje wprowadzić tzw. plan awaryjny. Ma to być mechanizm reagowania na kryzysy żywnościowe. Ma on zapewnić mieszkańcom UE bezpieczeństwo dostaw żywności na wypadek kryzysu np. epidemii. Do 3 maja zainteresowani mogą wypełnić ankietę, która pomoże w opracowaniu takiego planu.

