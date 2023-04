27 proc. Polaków chce wydać na wielkanocne zakupy spożywcze od 501 do 1000 zł - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023". Co szósty badany planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 300 zł. Inny raport pokazuje, że świąteczne zakupy będziemy robić na ostatnią chwilę, licząc na promocje. Wybierzemy się na nie głównie do dyskontów.

W grupie, która planuje wydać na świąteczne zakupy maksymalnie 1000 zł, jest więcej mężczyzn (32 proc.) niż kobiet (23 proc.). Taką opcję wybrało 32 proc. osób pochodzących ze wsi i 19 proc. ankietowanych z największych miast, takich jak Warszawa czy Kraków.

24 proc. badanych planuje wydać przed świętami od 301 do 500 zł. Taką kwotę na wielkanocne zakupy spożywcze wyda więcej kobiet niż mężczyzn (30 proc. w porównaniu do 18 proc.), 34 proc. 30-39 latków i 37 proc. mieszkańców metropolii powyżej 250 tys. osób. Jest to budżet, który na Wielkanoc przeznaczy najwięcej osób zarabiających mniej niż 2 tys. zł na rękę (36 proc. badanych).

18 proc. badanych chce wydać na świąteczne jedzenie od 201 do 300 zł. Kwotę taką zadeklarowało 24 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn oraz seniorzy powyżej 60. roku życia (27 proc.). Często tę odpowiedź wskazywali również mieszkańcy wsi i osoby z dochodem od 2 tys. do 2999 zł netto.

Co jedenasty respondent (9 proc.) wyda na świąteczne jedzenie od 101 do 200 zł. W tej grupie znalazło się 14 proc. seniorów, 16 proc. mieszkańców małych miast oraz 13 proc. badanych z najmniejszych dochodem - do 1999 zł netto.

W 2022 r. kwotę od 501 do 1000 zł na wielkanocne jedzenie zamierzało przeznaczyć 23 proc. badanych (o 4 punkty procentowe mniej niż w tym roku). Wydatki na poziomie od 301 do 500 zł obecnie deklaruje 24 proc. w porównaniu do 29 proc. w 2022 r.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

Gdzie i kiedy będziemy robić świąteczne zakupy?

W tym roku najwięcej osób - 30,1 proc. - kupi jedzenie na święta tydzień przed Wielkanocą - wynika z badania "Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Edycja Wielkanoc 2023" autorstwa UCE RESEARCH i Grupy BLIX. Zdecydowana większość Polaków zrobi takie zakupy stacjonarnie - 92,6 proc.

Polacy najczęściej robią świąteczne zakupy na ostatnią chwilę głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, wielu osobom zależy na świeżym mięsie czy warzywach. Po drugie, w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą konsumenci liczą na dodatkowe rabaty, bo nauczyło ich tego doświadczenie. W tym roku, z uwagi na wysoką inflację, to będzie najczęstszą przyczyną odkładania wizyt w sklepach. Niektórzy mogą tylko obawiać się dużych kolejek do kas. Jednak rodacy będą wyjątkowo oszczędzać, przez co ich zakupy będą skromniejsze, a więc szybsze - mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor badania i główny ekonomista Grupy BLIX.

94,8 proc. uczestników badania zadeklarowało, że po świąteczne jedzenie wybierze się do dyskontów. Dalej w zestawieniu są hipermarkety - 22 proc., supermarkety - 18,9 proc., targowiska, bazary - 13,8 proc., a także sklepy osiedlowe - 5,9 proc.

Sieci dyskontowe od wielu lat szeroko powtarzają, że w ich sklepach kupuje się tanio i szybko. Właśnie to się liczy zwłaszcza przed świętami. Konsumenci wierzą w taką narrację, choć w praktyce nie zawsze okazuje się, że w tym segmencie jest najtaniej. Natomiast w tego typu placówkach rzeczywiście robi się szybciej zakupy niż np. w hipermarketach, które są powierzchniowo sporo większe - wyjaśnia ekspert z Grupy BLIX.

Jak wybieramy produkty na świąteczny stół?

Ankietowani byli pytani również, co w tym roku szczególnie wpłynie na ich decyzję o wyborze produktów spożywczych podczas świątecznych zakupów. 74,1 proc. respondentów wskazało, że będzie to cena.

W następnej kolejności decydujące znaczenie będą miały: jakość produktu - 53,3 proc., a także promocja - 48,4 proc. Na dalszych miejscach są: własne doświadczenie konsumenta - 29,7 proc., dostępność towaru - 18,4 proc. i bliskość miejsca zakupu - 11,5 proc. (każdy uczestnik badania mógł zaznaczyć kilka opcji).

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie marca 2023 roku metodą CAWI przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX na próbie 1400 konsumentów, którzy we własnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialni za codzienne zakupy.