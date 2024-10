Na etapie budowania firmowej floty pojazdów warto na początek określić potrzeby przedsiębiorstwa. To pierwszy krok, który pozwoli Ci stworzenie zaplecza, które sprosta oczekiwaniom wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Czy leasing używanego auta to dobry wybór dla firm, które są na etapie prężnego rozwoju? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli chcesz maksymalnie zoptymalizować wydatki w przedsiębiorstwie. Zobacz, dlaczego leasing używanego pojazdu naprawdę ma sens.

Leasing używanego auta - dlaczego warto się zdecydować?

Jest wiele czynników determinujących opłacalność podpisania umowy finansowania na auto z drugiej ręki. W praktyce leasing aut używanych niesie ze sobą przede wszystkim korzyści finansowe. Dla małych przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają skrzydła w branży to świetny sposób na zbudowanie floty pojazdów jak najniższym kosztem.

Pozostałe atuty leasingu pojazdów używanych np. poleasingowych to:

możliwość wyboru auta wyższej klasy w rozsądniejszej cenie,

redukcja miesięcznych kosztów eksploatacji aut w firmowej flocie,

mniejsze obciążenie firmowego budżetu.

A zatem podpisanie umowy leasingu używanego auta to gwarancja oszczędności środków z firmowego budżetu. Dodatkowo wybierając pojazdy od sprawdzonego dostawcy, będziesz mieć też pewność, że ich późniejsza eksploatacja w firmowej flocie aut pozostanie bezproblemowa.

Leasing aut używanych dla przedsiębiorców - jakie pojazdy warto wziąć pod uwagę?

Obecnie na rynku jest wiele modeli samochodów, które świetnie nadają się do wykorzystania w firmowej flocie. Mowa tu nie tylko o autach fabrycznie nowych, ale także tych poleasingowych, które wciąż pozostają w pełni sprawne i do nadają się do dalszej eksploatacji przez wiele kolejnych lat.

Ciekawe marki, modele i roczniki aut, które warto wybrać w ramach leasingu aut używanych do firmy to:

Jaguar I-Pace (od 2018 roku) - w pełni elektryczny SUV o zaskakującej dynamice jazdy i nowoczesnym designie.

Volvo S90 (od 2016 roku) - luksusowy sedan oferujący przestronne wnętrze i innowacyjne systemy bezpieczeństwa.

Toyota Auris (2019 rok) - kompaktowy hatchback, który wyróżnia się niezawodnością i niskimi kosztami eksploatacji.

Audi A6 (od 2018 roku) - sedan klasy premium, który łączy sportowe osiągi z luksusem i zaawansowaną technologią.

Ford Focus (od 2018 roku) - samochód, który zapewnia dynamiczne prowadzenie i nowoczesne technologie wspomagające kierowcę.

Jaguar XF (od 2015 roku) - pojazd klasy średniej, łączący brytyjską klasę z doskonałymi osiągami. Nowoczesne wnętrze i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy podkreślają jego prestiżowy charakter.

Oczywiście możesz wybrać wiele innych modeli poleasingowych pojazdów. W ofercie mAuto znajdziesz samochody różnych marek z roczników średnio od 2015 do 2020. Pamiętaj, że im młodszy pojazd z lepszym wyposażeniem wybierzesz, tym wyższa może być jego cena - niemniej jednak wciąż niższa niż w przypadku fabrycznie nowego samochodu.

Ile kosztuje leasing auta używanego?

Kwota miesięczna jest uzależniona od kilku parametrów:

cena pojazdu zależna od takich aspektów jak: model, marka i rok produkcji auta,

przebieg,

czas trwania umowy leasingowej,

kwota opłaty wstępnej,

wartość wykupu resztkowego.

Alternatywnie na kwotę miesięcznych opłat w leasingu auta używanego może wpływać też ubezpieczenie, które wykupisz w atrakcyjnych pakietach dostępnych w mAuto. W rzeczywistości wygląda to tak, że im większa kwota opłaty wstępnej i wyższa wartość końcowa wykupu pojazdu, tym mniejsza kwota miesięcznej raty leasingowej.

Czy leasing auta używanego to jedyna opcja finansowania?

Leasing używanego auta to tylko jedna z trzech dostępnych form pokrycia kosztów zakupu poleasingowego auta na potrzeby przedsiębiorstwa. Pozostałe opcje to: wynajem długoterminowy oraz zakup samochodu za gotówkę.

W praktyce jednak leasing wydaje się najrozsądniejszą opcją, głównie ze względu na optymalizację kosztów oraz aż trzy możliwe sposoby zakończenia umowy leasingowej.