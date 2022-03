"Siedem pytań o siódmej siedem!" - Bogdan Zalewski na otwarcie piątkowego, porannego programu w internetowym radiu RMF24 zapyta o najbardziej palące kwestie energetyczne.

Co z rosyjskim gazem, ropą i węglem? Co począć z tymi gazowymi, ciekłymi i stałymi kopalinami z państwa Putina duszącymi, zalewającymi i zasypującymi Unię Europejską, w tym Polskę? Co z ogromną presją Brukseli i Berlina na energię odnawialną związaną z unijnym tzw. Zielonym Ładem, skoro mamy radykalnie odmienną sytuację - wojnę w Europie rozpętaną przez reżim na Kremlu?

Gościem naszego dziennikarza będzie poseł Stanisław Żuk z Koła Parlamentarnego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia, inżynier górnictwa, menedżer, związany przez wiele lat z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.

