Wbrew niejasnościom prawnym i chaosowi ustawowemu, 12 listopada sklepy w Polsce mają być zamknięte - tak jak w każde inne święto. Tak ogłosiła właśnie Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

12 listopada sklepy mają być zamknięte. Zdj. ilustracyjne / GAETAN BALLY / PAP/EPA

Sejm ostatecznie uchwalił dziś ustawę o ustanowieniu w poniedziałek dodatkowego święta narodowego. I choć posłowie zapomnieli o pozmienianiu innych ustaw, to w ten dzień sklepy mają być zamknięte tak jak w każde inne święto państwowe. Otwarte będą mogły być tylko małe sklepy, w których właściciel albo ktoś z jego rodziny stanie za ladą.

Poniżej oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy:

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 października 2018 r. ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 12 listopada 2018 r. uroczystym Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy.

Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm w art. 3 stanowiła, że w dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650).

Uchwałą z dnia 26 października 2018 r. Senat wprowadził poprawki do ustawy polegające m.in. na skreśleniu art. 3 ustawy.

Senat podzielił opinię partnerów społecznych, reprezentujących pracowników handlu (m.in. NSZZ "Solidarność"), że pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy innych działów gospodarki. Zdaniem Wysokiej Izby, Parlament powinien być konsekwentny w swoich ocenach i preferencjach dotyczących ochrony pracownika i działania w interesie rodziny. Nie znaleziono merytorycznego uzasadnienia, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei przyświecających Parlamentowi w momencie uchwalania ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

W świetle powyższego, w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki Senatu, w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta określone w przepisach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa trafi do prezydenta

Przypomnijmy, że Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.



Jacek Sasin zapewnił w poniedziałkowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że Andrzej Duda podpisze ustawę. Mamy deklarację ze strony pana prezydenta, że podpisze tę ustawę. Zdaję sobie sprawę, że stawiamy pana prezydenta w niekomfortowej sytuacji, oczekując, że podejmie tę decyzję szybko. Mamy deklarację ze strony pana prezydenta, że mu to nie przeszkadza i że taką decyzję podejmie - mówił Sasin.