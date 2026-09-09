Musy pod lupą. Pestycydy w każdej tubce

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Do laboratorium trafiło dziesięć popularnych musów owocowych – wszystkie opakowania zawierały pozostałości pestycydów. W jednej tubce było aż siedem groźnych dla zdrowia substancji. Najbardziej niepokojący jest fakt, że wiele z nich przekraczało normę dopuszczalną w żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Banan, truskawka, jabłko – owocowe smaki i ukryte pozostałości środków ochrony roślin. Szybka i zdrowa przekąska dla dzieci – znalazła się pod lupą Fundacji Pro-Test. Dziesięć wybranych produktów trafiło do Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach, który sprawdził w nich zawartość pozostałości aż 511 pestycydów.

Musy w saszetkach wydają się być idealnym pomysłem na smaczną przekąskę do szkoły czy na wycieczkę. Rodzice chętnie wkładają je dzieciom do plecaka – nieświadomi tego, co ukrywa ich skład. Wygodne, higieniczne, kolorowe – z piękna grafiką i hasłami: „100% owoców” lub „bez dodatku cukru”.

Saszetka pełna owoców i... pestycydów

Każda tubka zawierała pestycydy. W najlepszym przypadku były to trzy substancje, a w najgorszym znaleziono ich aż siedem. Problem w tym, że dopuszczalne limity substancji ochrony roślin – uzgodnione są dla produktów jednorodnych, taki jak: jabłko czy banan.

Mus to mieszanka – zatem nie ma ustalonych takich norm.

„Jednak normy określają maksymalną ilość pozostałości pestycydów w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, nawet jeśli mamy do czynienia z produktem złożonym. W takich wypadkach zasadniczo żadna z pozostałości nie może występować w ilości większej niż 0,01 mg/kg (z wyjątkami, dla których określono inne limity). Formalnie badane przez nas musy nie są klasyfikowane jako żywność dla niemowląt i małych dzieci. W praktyce jednak często jedzą je także najmłodsi, w tym dzieci poniżej 3. roku życia. Tymczasem, gdyby musy z naszego testu były żywnością przeznaczoną dla tej grupy, aż dziewięć z dziesięciu nie spełniałoby normy dotyczącej pozostałości pestycydów. Dla organizmu rosnącego dziecka każda zbędna chemia to niepotrzebne obciążenie. Okazuje się jednak, że wiele wykrytych przez nas pestycydów w musach przekracza wartość 0,01 mg/kg. Co więcej, przekroczenie to występuje w niemal każdym zbadanym musie w odniesieniu do co najmniej jednej substancji” – czytamy na stronie Fundacji Pro-Test.

Paradoksalnie więc dziewięć na dziesięć najpopularniejszych przekąsek dla małych dzieci – nie może nosić takiego miana. Mimo, że kolorowe opakowania ozdobione wesołymi postaciami – są adresowane właśnie do nich.

A wewnątrz – pozostałości środków grzybobójczych i owadobójczych, wykorzystywanych w: rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

Warto mieć tę świadomość, a także pamiętać o tym – że mus w tubce, to nie jest „porcja owoców” jak przekonują w reklamach. Stopień przetworzenia powoduje, że nigdy nie zastąpi on banana, jabłka czy truskawki.