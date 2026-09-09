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Musy pod lupą. Pestycydy w każdej tubce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (11:29)

Do laboratorium trafiło dziesięć popularnych musów owocowych – wszystkie opakowania zawierały pozostałości pestycydów. W jednej tubce było aż siedem groźnych dla zdrowia substancji. Najbardziej niepokojący jest fakt, że wiele z nich przekraczało normę dopuszczalną w żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Musy pod lupą. Pestycydy w każdej tubce
zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Wszystkie zbadane musy owocowe zawierały pozostałości pestycydów, a w jednej tubce wykryto aż siedem różnych substancji, z których wiele przekraczało dopuszczalne normy dla żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci.
  • Normy dotyczące pozostałości pestycydów są ustalane dla jednorodnych produktów, takich jak jabłka czy banany, natomiast musy będące mieszankami nie mają takich norm, co stanowi problem, zwłaszcza że często są spożywane przez najmłodsze dzieci.
  • Pomimo kolorowych opakowań i reklam sugerujących, że musy to zdrowa przekąska, nie zastępują one świeżych owoców, a obecność pestycydów stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci.
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Banan, truskawka, jabłko – owocowe smaki i ukryte pozostałości środków ochrony roślin. Szybka i zdrowa przekąska dla dzieci – znalazła się pod lupą Fundacji Pro-Test. Dziesięć wybranych produktów trafiło do Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach, który sprawdził w nich zawartość pozostałości aż 511 pestycydów.

Musy w saszetkach wydają się być idealnym pomysłem na smaczną przekąskę do szkoły czy na wycieczkę. Rodzice chętnie wkładają je dzieciom do plecaka – nieświadomi tego, co ukrywa ich skład. Wygodne, higieniczne, kolorowe – z piękna grafiką i hasłami: „100% owoców” lub „bez dodatku cukru”.

Saszetka pełna owoców i... pestycydów

Każda tubka zawierała pestycydy. W najlepszym przypadku były to trzy substancje, a w najgorszym znaleziono ich aż siedem. Problem w tym, że dopuszczalne limity substancji ochrony roślin – uzgodnione są dla produktów jednorodnych, taki jak: jabłko czy banan. 

Mus to mieszanka – zatem nie ma ustalonych takich norm.

„Jednak normy określają maksymalną ilość pozostałości pestycydów w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, nawet jeśli mamy do czynienia z produktem złożonym. W takich wypadkach zasadniczo żadna z pozostałości nie może występować w ilości większej niż 0,01 mg/kg (z wyjątkami, dla których określono inne limity). Formalnie badane przez nas musy nie są klasyfikowane jako żywność dla niemowląt i małych dzieci. W praktyce jednak często jedzą je także najmłodsi, w tym dzieci poniżej 3. roku życia. Tymczasem, gdyby musy z naszego testu były żywnością przeznaczoną dla tej grupy, aż dziewięć z dziesięciu nie spełniałoby normy dotyczącej pozostałości pestycydów. Dla organizmu rosnącego dziecka każda zbędna chemia to niepotrzebne obciążenie. Okazuje się jednak, że wiele wykrytych przez nas pestycydów w musach przekracza wartość 0,01 mg/kg. Co więcej, przekroczenie to występuje w niemal każdym zbadanym musie w odniesieniu do co najmniej jednej substancji” – czytamy na stronie Fundacji Pro-Test.

Paradoksalnie więc dziewięć na dziesięć najpopularniejszych przekąsek dla małych dzieci – nie może nosić takiego miana. Mimo, że kolorowe opakowania ozdobione wesołymi postaciami – są adresowane właśnie do nich.

A wewnątrz – pozostałości środków grzybobójczych i owadobójczych, wykorzystywanych w: rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

Warto mieć tę świadomość, a także pamiętać o tym – że mus w tubce, to nie jest „porcja owoców” jak przekonują w reklamach. Stopień przetworzenia powoduje, że nigdy nie zastąpi on banana, jabłka czy truskawki.


Źródło: Materiały prasowe
Tagi: owoce pestycydy musy tubki
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