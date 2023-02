Brytyjski rybak złowił niezwykle rzadkiego niebieskiego homara. Mężczyzna określił swoją zdobycz jako "połów życia". Naukowcy twierdzą, że złapanie niebieskiego homara to szansa 1 na 2 miliony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyjątkowe szczęście uśmiechnęło się do 28-letniego Stuarta Browna z Bangor. Mężczyzna niebieskiego skorupiaka złapał w pobliżu latarni morskiej Blackhead w Irlandii Północnej.

Brown, który łowi ryby od 11. roku życia, nazwał homara "połowem swojego życia". Jak dodał, odkrycie kolorowego skorupiaka było "niespodzianką dla wszystkich".

Specjalna skrzynia, której używa do łowienia znajdowała się na głębokości 15-18 metrów, kiedy poczuł, że coś do niej wpłynęło. Kiedy wyciągnął pułapkę z wody, przesunął ją w kierunku jednego z członków załogi. To on zauważył, że "homar jest bardzo niebieski".

Powiedziałem: "Tak, nie ma problemu". Ale potem spojrzałem na to jeszcze raz i powiedziałem: "jest zbyt niebieski" - mówił, cytowany przez BBC.