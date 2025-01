Dzisiaj, z okazji 35. urodzin RMF FM, malujemy Wasz świat na żółto i na niebiesko! Trwa specjalna akcja z okazji urodzin naszego radia: Dzień Cudów. Dziesiątki kilometrów pokonały już od rana trzy żółto-niebieskie konwoje, które jadą przez Polskę z urodzinowymi prezentami dla Was - słuchaczy RMF FM. O poranku tankowaliśmy już Wasze samochody w Słupsku, Rzeszowie i w Warszawie. Rozdawaliśmy też sprzęt AGD w Otwocku i Lęborku, a także płaciliśmy za Wasze zakupy m.in. w Ropczycach. Na Uniwersytecie Gdańskim rozdaliśmy smartfony! Kolejne prezenty są już przygotowane. Sprawdźcie poniżej, gdzie nas szukać! Wieczorem wielki finał na Rynku Głównym w Krakowie!

Gramy dla Was od 35 lat! Nasze radio rozbrzmiało w eterze po raz pierwszy w 1990 roku w samo południe - pierwszą piosenką, którą zagrał RMF FM, był utwór amerykańskiego zespołu Toto - "Africa". Od tamtego momentu przez niemal 13 tysięcy dni, ponad 300 tysięcy godzin codziennie dostarczamy najlepszą muzykę i najświeższe informacje.

"35 lat temu tapetowałem pokój teściowej i trafiłem na nową stację, która nadawała fajną muzykę. Jestem z Wami już tyle czasu. Jestem od Was starszy o 30 lat i życzę dobrego nadawania i fajnego odbioru" - takie wiadomości dostajemy od rana od naszych najfajnieszych słuchaczy.

Nasze trzy żółto-niebieskie konwoje są w trasie cały czas. Przemierzyliśmy już dziesiątki kilometrów. Teraz wypatrujcie nas w Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Katowicach Częstochowie, Wąbrzeźnie, Jaworznie i nie tylko! Wieczorem wielki finał na Rynku Głównym w Krakowie! Mamy nadzieję, że razem z nami i Margaret zaśpiewacie: "Chodź, pomaluj mój świat... Na żółto i na niebiesko..." - czyli barwy RMF FM.

Halo, studenci! Rozdajemy smartfony na Uniwersytecie Gdańskim!

Jedna z naszych ekip była przed chwilą na Uniwersytecie Gdańskim.

Zobaczcie, jak zaskoczeni byli studenci, gdy przerwaliśmy zajęcia (na krótko), aby rozdać im smartfony!

W Ropczycach płaciliśmy Wam za zakupy!

Odrobinę żółto-niebieskiego konfetti pozostało też po naszej wizycie w Ropczycach. Dziękujemy, że byliście z nami!

Płaciliśmy Wam za zakupy, co było dla Was niesamowitą niespodzianką! Miło było widzieć Waszą radość.

Byliśmy w Garwolinie i Dębicy. To szczęśliwy dzień, dzień urodzin RMF FM!

Jedna z naszych ekip zatrzymała się w mazowieckim Garwolinie.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz poinformował, że wręczyliśmy nową pralkę naszej słuchaczce, pani Klaudii, która rano napisała do nas, że stara pralka działa coraz gorzej. Pani Klaudia już ma nowy sprzęt! Nasza słuchaczka z Garwolina jest uśmiechnięta i to jest dla nas najważniejsze!

Inny konwój RMF FM zatrzymał się w Dębicy. Tu rozdaliśmy ekspresy do kawy, pralki i odkurzacze.

Słuchacze RMF FM w Dębicy również nie zawiedli. Świętujemy 35 lat RMF FM i cieszymy się, że jesteście z nami / Dawid Wandas / RMF FM

Słuchacze RMF FM z Lęborka! Jesteście niesamowici

W Lęborku staliśmy przy jednej z najbardziej ruchliwych tras z kartonami "oddamy TV", "oddamy odkurzacz", a Wy zatrzymywaliście się i składaliście nam najpiękniejsze życzenia pod słońcem! Dziękujemy!

W Otwocku rozdaliśmy Wam dużo prezentów

Jedna z trzech żółtych ekip była w mazowieckim Otwocku. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz doprecyzowywał, że przy ul. Mysiej na osiedlu Soplicowo. Nazwa dokładnie taka, jak w "Panu Tadeuszu"!

Pani Agnieszka powiedziała Michałowi Dobrołowiczowi, że gdy w jej życiu działy się ważne rzeczy, to zawsze było włączone RMF FM.

Pamiętam na przykład, że jak moje dzieci miały trzy miesiące, wylądowaliśmy w szpitalu. Chodziłam, nosząc je na rękach i śpiewałam im piosenki przy RMF. Pomogło mi to przetrwać ten ciężki okres. Do teraz RMF jest ze mną od rana do wieczora - dodała.

Żółte serduszka RMF FM tankują Wasze samochody!

Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski zameldował się o 6:00 w Słupsku w Pomorskiem.

To właśnie tam był jeden z naszych trzech urodzinowych konwojów. Żeby dobrze rozpocząć dzień i wyjechać w trasę trzeba zatankować samochód. I to właśnie robiliśmy!

W Rzeszowie na Podkarpaciu Wasze samochody tankował z kolei reporter RMF FM Dominik Smaga. Było wielu kierowców, którzy chcieli zatankować swoje auta za darmo i bardzo się z tego cieszymy!

Z dobrym nastrojem jadę do pracy - mówiła słuchaczka.

Super, bardzo fajnie! Akurat tędy jechałam, usłyszałam o Waszej akcji i podjechałam. Myślę, że dużo ludzi się dzisiaj ucieszy - dodała inna.

Dzień Cudów w RMF FM

Radio to ludzie - i to nie tylko ci, którzy w nim pracują. Nie byłoby nas, gdyby nie słuchacze. Nic więc dziwnego, że to z Wami chcemy zdmuchnąć kolejną świeczkę na urodzinowym torcie i jednocześnie mocno podziękować Wam, że jesteście z nami już od 35 lat. Przygotowaliśmy moc niespodzianek.

Z okazji 35. urodzin organizujemy Dzień Cudów w RMF FM!

W środę 15 stycznia w Polskę wyjeżdżają trzy żółto-niebieskie konwoje z prezentami dla Was, słuchaczy - najfajniejszych pod słońcem.

Nasze ekipy ruszyły na ulice, by rozdać tony sprzętu AGD, zatankować Wasze samochody, czy zrobić wspólne zakupy.

Słuchajcie RMF FM i wypatrujcie nas w: Słupsku, Lęborku, Gdańsku, Wąbrzeźnie, Warszawie, Otwocku, Garwolinie, Radomiu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Częstochowie, Katowicach, Jaworznie, Dębicy, Ropczycach i Rzeszowie.

REGULAMIN KONKURSU "DZIEŃ CUDÓW RMF FM" >>>

Wielki finał odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie. Mamy nadzieję, że zaśpiewacie razem z nami utwór "Chodź, pomaluj mój świat" formacji Dwa plus jeden. Ten kultowy utwór z RMF FM łączy to, że od początku nadawania nasze logo jest w kolorach żółtym i niebieskim. Zaśpiewajmy tak, by usłyszała nas cała Polska!

A pomoże nam w tym Margaret. Wspólnie też zdmuchniemy świeczki na naszym torcie urodzinowym.

Niespodzianek będzie więcej. Darek Maciborek i Marcin Jędrych zabiorą Was w podróż w czasie, odtwarzając z adaptera kawałki, które na zawsze wpisały się w historię RMF FM. Odkryją najskrytsze sekrety gwiazd i prowadzących, o których jeszcze nikt nie opowiadał!

Wydarzenia z tego wyjątkowego dnia będziemy relacjonować na antenie RMF FM, w Faktach RMF MM, na RMF24.pl i w naszych social mediach: na Facebooku i Instagramie .

RMF FM to najbardziej znana i najpopularniejsza rozgłośnia w Polsce. Radio Muzyka Fakty to przede wszystkim ludzie. Ludzie pozytywnie zakręceni wokół radia. Ekipa RMF FM. Poznajmy się!

Urodzinowe sejfy w RMF FM

W styczniu z okazji 35. urodzin RMF FM gramy naprawdę o wysoką stawkę.

Rozdajemy Wam dwa samochody. W grze każdego dnia są też olbrzymie pieniądze - milion złotych!

Urodzinowe sejfy w RMF FM. Wejdź do gry!

Urodzinowy zestaw gadżetów RMF FM

Świętujcie 35. urodziny RMF FM razem z nami.

Przygotowaliśmy dla Was zabawę, w której do zdobycia jest wyjątkowa paczka żółto-niebieskich gadżetów!

Aby zdobyć zestaw gadżetów z logo RMF FM, składający się z kubka termicznego, szkolnego worka na buty, latarki, podgrzewacza do rąk i parasolki, trzeba napisać, za co cenicie Fakty RMF FM.