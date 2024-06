Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Suri Noelle zaprezentowała się pod tym właśnie nazwiskiem. Jako Suri Cruise widniała na plakacie licealnego przedstawienia "The Addams Family: A New Musical" ("Rodzina Addamsów: Nowy musical"), w którym wcieliła się w główną rolę Morticii Addams.

Suri Noelle wychowuje się bez biologicznego ojca. Katie Holmes i Tom Cruise rozwiedli się w 2012 roku i od tej pory gwiazda "Jeziora marzeń" stała się kolejną samotną matką. Daleko jej jednak do rozpaczy. To błogosławieństwo mieć tak wyjątkową córkę. Bycie jej matką to największy dar i przywilej - mówiła Holmes w jednym z wywiadów. Dzień po ceremonii ukończenia szkoły średniej, Tom Cruise bawił się na koncercie Taylor Swift. Wciąż pracuje też nad ósmą częścią "Mission: Impossible", której premiera oddala się w czasie. Katie Holmes kontynuuje aktorską karierę regularnie pojawiając się na ekranie w mniej głośnych projektach niż w okresie swojej największej popularności. Zobacz również: Najlepsza atrakcja turystyczna na świecie? Ogłoszono wyniki

Czym jest zakwaszenie organizmu?

Zawody łazików marsjańskich. Najlepsi inżynierowie świata przyjadą do Krakowa

Osiołek Diesel zaginął 5 lat temu. Znalazł się... w stadzie jeleni