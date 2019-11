13 listopada ukaże się wyczekiwany przez fanów komiks, w którym w superbohatera zamienia się gwiazdor Juventusu Turyn, uwielbiany przez miliony napastnik Cristiano Ronaldo. Polska edycja komiksu ukaże się wyłącznie nakładem wydawnictwa "Dwukropek", należącego do Grupy MAC. Fani CR7 będą mogli kupić komiks w dobrych księgarniach i w internecie.

Okładka komiksu z Cristiano Ronaldo w roli głównej / materiały prasowe /

"Striker Force 7" to seria komiksów, w której Cristiano Ronaldo staje się superbohaterem, przewodzącym grupie agentów obdarzonych niezwykłymi mocami. Razem będą musieli uratować Ziemię przed zagładą, ale uda się im to tylko, jeśli nauczą się współpracować.

Od zawsze jestem fanem superbohaterów i bardzo cieszę się, że mogę pomóc w opracowywaniu nowego serialu. Tak, jak piłka nożna łączy ludzi i kultury na całym świecie, tak animowane postacie i bohaterowie mogą prowadzić dokładnie do tego samego. Dlatego też tak bardzo cieszę się z możliwości połączenia pasji do futbolu i superbohaterów w tym projekcie i przedstawienia go fanom - mówi Cristiano Ronaldo.

Komiks będzie liczył 108 stron, a adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, choć - spójrzmy prawdzie w oczy - znajdą się i starsi czytelnicy śledzący przygody najpopularniejszego piłkarza na świecie. Łącznie ukażą się trzy tytuły w serii "Striker Force 7".

Autorem komiksów jest sam Cristiano Ronaldo!

Uchylamy rąbka tajemnicy...

SF7 to tajna agencja, której celem jest zapewnienie i utrzymanie pokoju na świecie. Jej agenci posługują się sprzętem wysokiej technologii i muszą działać w ukryciu. Walczą z przybyszami z innych planet, zagrożeniami międzywymiarowymi, złoczyńcami, szalonymi naukowcami i wszystkimi, którzy chcą przejąć władzę nad światem.

SF7 jest zmuszona zwrócić się o pomoc do najbardziej rozpoznawalnego człowieka na Ziemi, gwiazdy futbolu i mediów. Dlaczego akurat do Cristiano Ronaldo? Dlatego, że to człowiek, który jest w stanie urzeczywistnić każdy pomysł, który przyjdzie mu do głowy.

W skład grupy tajnych agentów SF7 wchodzi 7 niezwykłych ludzi, a ich główną bronią jest cud techniki zwany OBI-9. Jest to system komputerowy, a właściwie sztuczna inteligencja, która wykorzystuje techniki biohakowania do wchłaniania, a tym samym pozbawiania supermocy każdego złoczyńcy. Dzięki temu unieszkodliwieni skazańcy mogą być przetrzymywani w tajnym więzieniu SF7. Kiedy jednak nikczemna organizacja Red Card, chcąc zniszczyć SF7, włamuje się do siedziby głównej - niszczy OBI-9 i przeprowadza najbardziej spektakularną ucieczkę z więzienia w historii ludzkości.

Na wolność wydostają się najczarniejsze charaktery, które na powrót mogą korzystać z pełni swoich mocy.

SF7 angażuje wszystkich swoich agentów na świecie, aby ponownie złapać uciekinierów, ale jest ich tak dużo, że losy świata są zagrożone.

Na szczęście pracownikiem SF7 jest też młody geniusz technologiczny Lucas Santos (kryptonim Keeper), który konstruuje nową wersję OBI, zwaną OBI-X albo OBIX w postaci... piłki! Z nowym wynalazkiem coś jest jednak nie w porządku - OBIX nie daje się kontrolować, lata i sieje spustoszenie w całym laboratorium. To może być nowy początek dla agencji SF7, ale najpierw jej ludzie muszą znaleźć kogoś, kto zapanuje nad OBIX.

A kto zna się na piłce lepiej niż Cristiano Ronaldo?

Lucas decyduje się na sprawdzenie jego możliwości i już po chwili jest jasne, że CR7 jest jedynym człowiekiem, który ma kontrolę nad wspaniałym wynalazkiem.

Strona komiksu z Cristiano Ronaldo w roli głównej / materiały prasowe /

Strona komiksu z Cristiano Ronaldo w roli głównej / materiały prasowe /





Marka wydawnictwa "Dwukropek" należy do Grupy MAC S.A. z Kielc, która od 30 lat wydaje podręczniki, materiały edukacyjne, a od 2015 roku również książki do czytania dla dzieci.