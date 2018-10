Niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie we Francji. Zabytkowy statek cesarza Napoleona przetransportowano drogą lądowa z Paryża do portu w Bretanii, gdzie poddany zostanie renowacji.

Napoleon Bonaparte na obrazie pędzla Paula Delaroche / DPA / PAP/EPA

19-metrowy ozdobny statek został w 1810 roku skonstruowany po to, by Napoleon mógł przeprowadzić inspekcję floty w Antwerpii. Teraz zabytek ten został przetransportowany do portu w Breście w kontenerze pod specjalną eskortą.





Chodziło o to, by uniknąć groźby wypadków na trasie przekraczającej pół tysiąca kilometrów.





Wcześniej zburzono część jednego z murów paryskiego muzeum morza, bo statek był za szeroki, by wyciągnąć go przez bramę placówki, w której był eksponowany.

W porcie w Breście czeka już na niego specjalny hangar, w którym rozpoczęte zostaną prace renowacyjne.

(j.)