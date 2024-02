W kwietniu w Ameryce Północnej widoczne będzie całkowite zaćmienie Słońca. Z tej okazji linie Delta Airlines organizują wyjątkowy lot. Jego pasażerowie będą mogli podziwiać to wyjątkowe zjawisko "z pierwszego rzędu".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

8 kwietnia w Ameryce Północnej będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca. Z tej okazji linie Delta Airlines postanowiły zorganizować wyjątkowy lot. Dzięki temu pasażerowie z bliska będą mogli zobaczyć zaćmienie Słońca.

Samolot ma wystartować z Austin o godz. 12:15 czasu lokalnego i przylecieć do Detroit o 16:20. Lot został zaplanowany tak, aby "dać osobom na pokładzie jak największą szansę na bezpieczne oglądanie zaćmienia Słońca w jego maksimum" - poinformowała Delta w komunikacie prasowym.

Jak przekazano, lot w jedną stronę kosztuje 1 129 dolarów (ponad 4,5 tys. zł) i można go kupić na stronie internetowej linii.

Zaćmienie z 8 kwietnia jest ostatnim całkowitym zaćmieniem, jakie zobaczymy nad Ameryką Północną do 2044 roku - powiedział Warren Weston, główny meteorolog Delta Air Lines. To zaćmienie potrwa ponad dwa razy dłużej niż to, które miało miejsce w 2017 roku, a jego ścieżka jest prawie dwa razy szersza - dodał.

Delta twierdzi, że pasażerowie będą mieli "doskonałą widoczność" dzięki bardzo dużym oknom samolotu A200-300.

W Stanach Zjednoczonych ścieżka całkowitego zaćmienia Słońca zacznie się w Teksasie i będzie przebiegać przez Oklahomę, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indianę, Ohio, Pensylwanię, Nowy Jork, Vermont, New Hampshire i Maine. Według NASA małe części Tennessee i Michigan również doświadczą całkowitego zaćmienia Słońca.