O prawdziwym koszmarze sennym może mówić pewna mieszkanka San Diego w Kalifornii. A właściwie o koszmarnym zakończeniu pewnego snu. Finał rozegrał się bowiem na sali operacyjnej, po tym, jak śpiąca kobieta połknęła pierścionek zaręczynowy.

Jenna Evans opisała całą historię w mediach społecznościowych. W ubiegłym tygodniu kobiecie śniło się, że razem z jej narzeczonym Bobbym jest ścigana przez bandytów. W pewnym momencie mężczyzna miał powiedzieć kobiecie, by nie oddawała napastnikom pierścionka zaręczynowego. Evans przyśniło się, że połyka biżuterię. Mocno się zdziwiła, gdy po przebudzeniu okazało się, że rzeczywiście to zrobiła.

Evans razem z narzeczonym pojechała do szpitala. Prześwietlenie potwierdziło, że w żołądku kobiety znajduje się pierścionek.

Lekarze zdecydowali się na przeprowadzanie endoskopii. Uznali, że to najbezpieczniejszy sposób wydostania biżuterii.

Jestem wdzięczna za to, że udało mi się go odzyskać. To w sumie śmieszna historia - przyznaje Evans. Dodaje, że teraz ściąga pierścionek przed położeniem się do spania.

Narzeczeni planują wziąć ślub w maju przyszłego roku.