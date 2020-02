​Taki dzień zdarza się raz na cztery lata. O roku przestępnym w wyjątkowym dniu - 29 lutego - przypomina wyszukiwarka Google, która przygotowała z tej okazji specjalną grafikę wyświetlaną na stronie głównej. Zobaczcie, o czym jest dzisiaj Google Doodle!

Specjalna grafika Google Doodle z okazji 29 lutego / RMF FM

W kalendarzu gregoriańskim rok przestępny przypada co cztery lata, czyli np. w 2020, 2024 i 2028 roku. Ma on 366 dni zamiast standardowych 365 dni. W tym wyjątkowym roku dodajemy bowiem dodatkowy dzień w lutym - który ma wówczas 29 dni.

W kalendarzu żydowskim rokiem przestępnym jest natomiast rok z dodatkowym, trzynastym miesiącem, dodawanym najczęściej co trzy lata.

Rok przestępny ma na celu wyrównanie roku kalendarzowego z rokiem zwrotnikowym (chodzi o czas, jaki zajmuje Ziemi obieg wokół Słońca).

Pechowy rok przestępny?

W związku z wyjątkowym, dodatkowym dniem wokół 29 lutego powstało wiele przesądów.

W starożytnym Rzymie uważano go za pechowy, zupełnie jak dziś "piątek trzynastego". Rzymianie często starali się wówczas nawet nie wychodzić z domu.

W Polsce przez lata sądzono, że 29 lutego pogarsza się zdrowie, przydarzają się liczne wypadki, a nawet wzrasta liczba samobójstw.

Jeśli wierzyć w przesądy, to cały rok przestępny uważany jest za pechowy. Targany napięciami i konfliktami, a nawet licznymi wojnami - mówi numerolog Łukasz Chariasz w rozmowie z Onetem.

W roku przestępnym, według starych przesądów, nie należy też brać ślubów.

Z kolei na Wyspach Brytyjskich w 1288 roku św. Patryk wydał zgodę na to, by tego jednego dnia szkockie kobiety mogły poprosić mężczyzn o rękę.

Wielu Szkotów uważa także, że 29 lutego to dzień, którego nie ma, więc... można zrobić wszystko i nie będzie miało to konsekwencji. Odnosiło się to przede wszystkim do zdrady małżeńskiej.