Mieszkanka Teksasu przez 20 lat hodowała aligatora. Kobieta najprawdopodobniej ukradła jajo z ogrodu zoologicznego. Gad z powrotem trafił do zoo.

Jak podaje BBC, kobieta, która ukradła jajo, była prawdopodobnie wiele lat temu wolontariuszką w ogrodzie zoologicznym w New Braunfels. Zwierzęciem opiekowała się przez ok. 20 lat.

2,5-metrowy aligator został znaleziony w pobliżu Austin. Właścicielka posesji trzymała go bez wymaganej zgody.

Pracownik Texas Parks and Wildlife przekazał mediom, że kobieta była bardzo smutna, kiedy musiała pożegnać się ze swoim "pupilem". Aligatory nie są dobrymi zwierzętami domowymi - przekazali urzędnicy.

Strażnicy z Texas Parks and Wildlife poinformowali, że aligator, który został przetransportowany do zoo w New Braunfels, był szczęśliwy w swoim nowym środowisku. Został przedstawiony innym aligatorom. Pozostanie w tym miejscu - przekazano.

Kobieta została ukarana dwoma mandatami - oba w wysokości 500 dolarów.