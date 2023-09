Stowarzyszenie konsumentów (Consumentenbond) złożyło w imieniu 82 tys. Holendrów pozew przeciwko firmie Google. Pozew dotyczy gromadzenia przez firmę danych, które, zdaniem użytkowników, naruszają ich prywatność. Consumentenbond domaga się, aby amerykański koncern zaprzestał tego procederu. Żąda też odszkodowania w wysokości 750 euro dla każdego użytkownika.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje organizacja pozew dotyczy tzw. aukcji reklamowych. Google dysponuje przestrzenią reklamową w witrynach i sprzedaje ją reklamodawcom.

Dzięki plikom cookie Google wie, czego szukamy i czym się interesujemy. To dlatego podsuwa reklamy, które potencjalnie bardziej zainteresują danego użytkownika.



Pozew w tej sprawie został złożony przez Consumentenbond wspólnie z Fundacją Ochrony Prywatności. Fundacja omawiała te kwestie z Google, ale bez rezultatu. Chcemy więc, aby sąd położył kres praktykom firmy - oświadczyła prezes fundacji Ada van der Veer, cytowana w komunikacie prasowym.



Google nie chce komentować sprawy. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego powiadomienia - powiedział rzecznik firmy telewizji RTL Z.



Tymczasem w marcu sąd w Amsterdamie zgodził się z Consumentenbond, że Facebook łamał prawo przy przetwarzaniu danych osobowych holenderskich użytkowników serwisu w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 1 stycznia 2020 r. i były one wykorzystywane bez ich zgody w celach reklamowych.



Sąd nie zasądził wówczas żadnego odszkodowania, bowiem nie było to częścią pozwu. Orzekano jedynie w kwestii, czy Facebook działał zgodnie z prawem.