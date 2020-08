Była pierwsza dama Michelle Obama wsparła demokratów podczas konwencji nie tylko swoim przemówieniem, ale także... strojem. Miała na szyi prosty złoty naszyjnik z napisem „VOTE” – GŁOSUJ. Biżuteria wzbudziła ogromne zainteresowanie i stała się najpopularniejszym hasłem wyszukiwanym w Google w USA podczas ostatniej godziny konwencji demokratów.

Michelle Obamy miała naszyjnik z napisem VOTE / EPA/DEMOCRATIC NATIONAL / PAP/EPA

Joe Biden otrzymał oficjalną nominację Partii Demokratycznej na kandydata w wyborach prezydenckich w USA. Nominacja została ogłoszona w Milwaukee, drugiego dnia konwencji demokratów, w której większość polityków uczestniczy zdalnie. Swoje poparcie wyraziła także Michelle Obama. Przez 18 minut była pierwsza dama przekonywała, że należy głosować na Bidena "tak, jakby od tego zależało nasze życie".

Był wspaniałym wiceprezydentem. Wie, co trzeba zrobić, aby uratować gospodarkę, pokonać pandemię i przewodzić naszemu krajowi - mówiła Michelle Obama. I dodała:

Cytat Jeśli uważasz, że sytuacja nie może się pogorszyć, zaufaj mi, może i tak się stanie, jeśli nie dokonamy zmiany. Jeśli mamy jakąkolwiek nadzieję na zakończenie tego chaosu, musimy głosować na Joe Bidena.

Polityczny naszyjnik

Uwagę oglądających przemówienie przykuła także biżuteria byłej pierwszej damy. Miała na szyi cienki złoty łańcuszek z czterema literami VOTE, co oznacza GŁOSUJ.

Naszyjnik został zaprojektowany przez Chari Cuthbert, właścicielkę firmy BYCHARI z Los Angeles. Od 2012 roku wykonuje ona biżuterię na zamówienie. To nieduże kilkuosobowe przedsiębiorstwo. Czas realizacji zamówienia zwykle wynosi od trzech do czterech tygodni. Po konwencji demokratów firma nie może opędzić się od zamówień. W związku z ogromną popularnością naszyjnika na stronie BYCHARI pojawiła się nawet specjalna opcja do przyspieszonych zamówień tej konkretnej ozdoby.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada. 77-letni Biden zmierzy się w nich z obecnie urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem.