Perz, który wyemigrował z Polski do Szwecji, przez jakiś czas mieszkał też w Grecji. To tam nauczył się sztuki cukiernictwa. W wywiadzie dla gazety "Expressen" przyznał, że według niego tajemnicą dobrej semli jest odpowiednie ciasto z kardamonem. "To 50 proc. sukcesu" - zauważył.

W ostatni dzień karnawału, nazywanym w Szwecji tłustym wtorkiem, piekarnie Polaka sprzedają 3-4 tys. semli. W tym roku po wygraniu konkursu przed lokalami ustawiają się kolejki.