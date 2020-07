Nietypowy finał poszukiwań zaginionego psa. Cleo odnalazła się w poprzednim domu swoich właścicieli - oddalonym o ponad 80 km.

Zdj. ilustracyjne / Pexels

Właściciele 4-letniej labradorki Cleo przez ponad tydzień poszukiwali swojej pupilki. Suka zaginęła w Lawson w Missouri w USA. Pies odnalazł się w domu, z którego rodzina wyprowadziła się dwa lata temu - w Olathe w Kansas. Obie posiadłości dzieli ponad 80 kilometrów.

Wróciliśmy do domu z pracy. Na ganku, przed drzwiami leżał labrador. Sprawiał wrażenie, że czeka na kogoś - opisuje całą sytuację Colton Michael, obecny lokator domu w Kansas. Pies nie miał obroży, ale Michael uznał, że nie może być bezpański. Dzięki mikrochipowi, który ma wszczepiony Cleo, dowiedział się, jak nazywają się jej właściciele.

Gdy moja żona usłyszała to nazwisko, przypomniała sobie, że tak nazywali się poprzedni lokatorzy naszego domu - opowiada mężczyzna. Dodaje, że postanowił odnaleźć właściciela na Facebooku. Gdy napisałem mu, że znalazłem jego psa, zaniemówił - wspomina Michael.

Cleo pokonała bowiem ponad 80 km, by dostać się do swojego domu. Nie wiadomo, w jaki sposób to się stało - po drodze musiałaby bowiem przepłynąć rzekę lub przejść przez bardzo ruchliwy most. To wspaniałe, że znów jesteśmy razem. Jest dla nas wszystkim - stwierdził właściciel psa.