"Teraz to jego piramida"

Nagranie natychmiast opublikował na Instagramie. "Pies wspiął się aż na Wielką Piramidę w Gizie! Myślicie, że on tam mieszka?" - napisał.

Wpis szybko zyskał popularność, a użytkownicy portalu społecznościowego z entuzjazmem podjęli dyskusję na temat odważnego czworonoga. Komentarze pełne były humoru i spekulacji na temat tego, jak pies znalazł się na szczycie i co skłoniło go do tak niezwykłej eskapady.

"To teraz jego piramida" - napisał jeden z użytkowników.

Inny zażartował: "Czasami trzeba po prostu wspiąć się na najwyższe wzgórze i szczekać na ptaki, stary".

"Żaden z jego przyjaciół mu nie uwierzy" - napisał kolejny.

Nie wiadomo, co później stało się z psem.

Wielka Piramida, znajdująca się około 18 kilometrów od centrum Kairu, jest również znana jako Piramida Cheopsa ze względu na faraona Cheopsa (Chufu) z IV dynastii, który panował w latach 2509-2483 p.n.e. i zlecił jej budowę 4500 lat temu. Ma wysokość 146 metrów i przez tysiące lat była najwyższą konstrukcją zbudowaną przez ludzkość.



Mimo wiarygodnych teorii sposób budowy Wielkiej Piramidy pozostaje przedmiotem sporów i hipotez, co rozbudza zainteresowanie każdym nowym odkryciem, jakie jej dotyczy.



Ta starożytna budowla, dzięki swojej wielkości i stabilnej konstrukcji, jest jedynym z siedmiu cudów świata starożytnego, zachowanym do czasów współczesnych. Do dziś robi ogromne wrażenie na odwiedzjących Gizę, a wielu turystów przybywa do Egiptu głównie po to, by "zobaczyć piramidy".