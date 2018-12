Setki ludzi w niedźwiedzich skórach przeszło ulicami Comanesti w Rumunii. Tak wyglądają tradycyjne obchody końca roku. Tancerze przebrani za niedźwiedzie tańczą w rytm muzyki granej na bębnach i fletach. Tradycja sięga czasów przedchrześcijańskich, kiedy ludzie przebrani w zwierzęce skóry i kolorowe kostiumy chodzili od domu do domu, tańcząc i śpiewając, co miało odpędzić złe duchy. Według legendy, jeśli do czyjegoś domu zawita niedźwiedź to przynosi ze sobą szczęście, zdrowie i dobrobyt.

REKLAMA