Nie wszystkie rasy psów sprawdzą się w rodzinie, w której są dzieci. Co powinniśmy wziąć pod uwagę, zanim weźmiemy pod opiekę czworonoga?

Na zdj. bulterier / Mirosław Trembecki / PAP

Po pierwsze, jeśli jesteś osobą, która ma dzieci i chce mieć w domu pupila, powinieneś wziąć pod uwagę temperament psa. Spokojniejszy czworonóg ma zdolność tworzenia silnych więzi i jest wspaniałym towarzyszem dla maluchów. Podejdź też realnie do warunków, które możesz zapewnić psu potrzebującemu więcej aktywności.

Jakie pytania powinieneś zaś zadać behawioryście lub hodowcy przed kupnem psa? Przede wszystkim, czy zwierzak jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Warto pamiętać, że niektóre psy są szczęśliwe, mogąc spędzać czas ze wszystkimi członkami rodziny, a niektóre rasy tolerują tylko dorosłych lub jedną płeć. Trzeba też zadać pytanie, jak dużo energii musi spożytkować dana rasa. Jeśli chcesz mieć psa, który będzie towarzyszył całej rodzinie podczas długich spacerów i innych aktywności na świeżym powietrzu, to rozważ rasę, która musi "się wybiegać".

Poza tym warto dowiedzieć się, czy będzie pies wymagał regularnych zabiegów pielęgnacyjnych albo czy jest rasy delikatnej i będzie potrzebował częstszych wizyt weterynaryjnych. Trzeba zwrócić też uwagę, czy czworonóg danej rasy będzie się "dogadywał" z innymi zwierzętami.



Oto rasy psów najlepsze dla rodzin z dziećmi:



1. Golden Retriever

Golden Retriever / Pixabay

To pewny siebie, inteligentny, miły i lojalny pies; nie jest agresywny, ani nieśmiały. Wykazuje się ogromną cierpliwością, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem zabaw dla dzieci. Jest to jednak rasa wymagająca; psy mogłyby bawić się bez końca. Golden Retriever jest czuły i posłuszny, co oznacza, że twoje dzieci natychmiast go polubią. Psy tej rasy są przystosowane do życia na świeżym powietrzu, ale zdecydowanie wolą przebywać w domu, z ludźmi przez większość czasu.

2. Labrador (Retriever)

Labrador / Pixabay

Jest to jedna z najpopularniejszych ras psów. Podobnie jak poprzednik jest zabawny, cierpliwy, kochający, opiekuńczy i niezawodny. Jest bardzo inteligentny i dobrze radzi sobie z treningiem. Wymaga dużego wysiłku fizycznego - labradory kochają pływanie! Upewnij się, że twoja rodzina jest gotowa na wyzwanie i że macie miejsce, w którym pies może biegać i bawić się. Niezależnie od koloru umaszczenia, wszystkie labradory są wytrzymałe, silne i posłuszne. Są sympatycznymi psami, dobrze dogadują się z innymi zwierzętami. Krótka sierść labradorów przemawia na korzyść tej rasy, gdyż nie wymaga tak regularnej pielęgnacji, jak sierść golden retrievera.



3. Pudel

Pudel / Pixabay /

Pudle są inteligentnymi i delikatnymi psami. Ich zaletą jest różnorodność rozmiarów, łatwo więc dokonać wyboru i dostosować wybór do warunków, w których mieszkasz. Nadają się na towarzysza zabaw dzieci alergicznych, mimo że mają wymagające regularnego strzyżenia włosie. To dumne i eleganckie psy, które są zarówno opiekuńcze, jak i lojalne. Rzadko wykazują zdenerwowanie lub znudzenie. Wszystkie odmiany tej rasy są inteligentne, posłuszne i zabawne, dzięki czemu doskonale nadają się na towarzyszy dzieci.



4. Seter irlandzki

Seter Irlandzki / Pixabay

Znany ze swojej rudawej sierści, seter irlandzki jest zabawny, energiczny, uwielbia przebywać wśród ludzi i ochoczo się bawi z dziećmi. Ta rasa bardzo lubi przebywać z rodziną, źle znosi samotność. U tej rasy spotyka się tzw. lęk separacji. Ten piesek potrzebuje dużo ruchu i jest odpowiedni dla żywiołowych dzieci. Inteligentny i wyszkolony kompan, seter jest idealny dla osób posiadających ogródek.



5. Nowofundland

Nowofundland / Pixabay

Rasa jest uważana za jedną z najbardziej inteligentnych na świecie. Te psy nie tylko kochają dzieci, ale też doskonale je chronią. Te łagodne, życzliwe i cierpliwe psy sprawdzą się u rodziny, dysponującej otwartymi przestrzeniami, chociaż nie chcą być zostawione same na zewnątrz. Preferują przebywanie z rodziną w domu. Nowofundland jest również świetnym pływakiem, często pracującym jako pies- ratownik. Nie bój się go stymulować, bo szybko się uczy.



6. Collie

Border collie / Pixabay

W dużej grupie ras sklasyfikowanych jako Collie często wymienia się Border Collie i Bearded Collie jako przyjazne dla rodziny. Collie są rasą delikatną i przewidywalną, rzadko źle się zachowującą i łatwo się je szkoli, co jest idealne dla rodzin, które nie mają doświadczenia z psami. Collie doskonale dogadują się z dziećmi, uwielbiają zadowalać swoich właścicieli i chronić swoją rodzinę. Collie były hodowane jako psy pasterskie, więc mają w genach traktowanie swojej rodziny jak stada. Będą dobrze dbać o twoje dzieci i opiekować się nimi. Ze względu na długą sierść, rasa ta wymaga regularnej pielęgnacji. Wrażliwe i inteligentne Collie są zarówno delikatne, jak i uparte, co wymusza na właścicielu zapewnienie treningu posłuszeństwa.



7. Beagle

Beagle / Pixabay /

Mały rozmiar beagle’a i umiarkowany temperament sprawiają, że jest świetnym psem dla rodzin, a jeśli twoje dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu, ta rasa będzie dla nich idealna. Beagle początkowo były hodowane jako psy myśliwskie, dzięki mocnej budowie ciała ​nie męczą się. Są inteligentne, przyjazne i szczęśliwe. Beagle zwykle dogaduje się z innymi zwierzętami. Wymagają jednak częstego szczotkowania sierści i kąpieli.



8. Buldog

Buldog / Pixabay /

Buldog to oddany, cierpliwy pies, który z pewnością będzie czule traktował dzieci. Buldog ma mocną budowę, Potulny, przyjazny i lojalny pies, dobrze dogadujący się z innymi zwierzętami. Buldog dobrze się czuje w dużych domach i małych mieszkaniach. Większość z nich jest również przyjazna w stosunku do obcych i bezkonfliktowo współżyje z innymi pupilami domowymi. Nie jest to rasa, wymagająca długich spacerów i ciągłej stymulacji.



9. Bulterier

Na koniec spore zaskoczenie. Niesprawiedliwie oznaczony jako rasa agresywna, gdyż został wyhodowany do walk psów, bulterier jest w rzeczywistości rasą przyjaźnie nastawioną do dorosłych i dzieci. Ten dobrze zbudowany, krzepki pies ma wysoki próg bólu, dzięki czemu jest idealny dla niesfornych dzieci, które dopiero uczą się, jak prawidłowo traktować psa. Wobec maluchów jest przyjacielski i tolerancyjny, ale mało uważny, dlatego jego kontakty z dziećmi muszą się odbywać pod kontrolą. Bulterier jest psem zrównoważonym, wesołym, o umiarkowanym temperamencie, mocno przywiązanym do właściciela.

