Została pierwszą kobietą w historii, która przepłynęła całą długość Wielkiej Brytanii. Wyczyn 23-letniej Jasmine Harrison trafi do Księgi Rekordów Guinnessa.

To niebagatelna odległość 1448 kilometrów - od południowo-zachodniego cypla Anglii do północno-wschodniego Szkocji.

Jasmine Harrison rozpoczęła swój maraton 1 lipca. Spędzała w wodzie codziennie ok. 12 godzin. Spożywała posiłki i odpoczywała na towarzyszącej jej podczas wyczynu łodzi.

Najdłuższym dystansem, jaki pokonała jednego tylko dnia, było przepłynięcie prawie 50 km.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Podczas trwającej ponad trzy miesiące eskapady Brytyjka przeżyła kilka mrożących krew w żyłach przygód. Najbardziej niebezpieczne było przypadkowe wpłyniecie na akwen, gdzie u wybrzeży Szkocji odbywały się ćwiczenia wojskowe z użyciem ostrej amunicji. Harrison zaliczyła także spotkania z wielorybami i ukąszenia meduz.

Przepływając jako pierwsza kobieta całą długość Wielkiej Brytanii zasłużyła na wpis w Księdze Rekordów Guinnessa. To już drugie takie wyróżnianie w jej karierze. W ubiegłym roku Jasmine Harrison została najmłodszą kobietą, która samodzielnie pokonała kajakiem Atlantyk.

Harrison na co dzień uczy pływania. Często zapraszana jest do szkół, gdzie motywuje dzieci do częstszego uprawiania sportu.