Najdroższa choinka na świecie znajduje się w miejscowości Estepona koło Malagi, na południu Hiszpanii. Mierzy trzy i pól metra wysokości i jest udekorowana diamentami, szmaragdami i innymi drogimi kamieniami o łącznej wartości około 12 mln euro.

Choinka jest częścią tradycyjnego jarmarku świątecznego i stoi w lobby luksusowego hotelu Kempinski Bahia. Ozdobiona jest różnokolorowymi diamentami znanych firm jubilerskich, m.in Bulgari, Cartier i Chanel, jajami emu i płatkami śniegu, impregnowanymi 24-karatowym złotem. Bombki bogato dekorowane kamieniami szlachetnymi inspirowane były stylem art deco.



Na jarmarku oprócz lokalnych kupców znalazło się również miejsce dla organizacji charytatywnych, zbierających datki od mieszkańców Malagi i turystów, którzy przybyli podziwiać wyjątkowe drzewko.



Autorką choinki jest brytyjska projektantka biżuterii i produktów luksusowych, Debbie Wingham, która zasłynęła z takich kreacji, jak najdroższy tort weselny na świecie o wartości 50 mln euro czy najdroższe buty na świecie, sandały ze złota i diamentów, szacowane na 15 mln euro.



Na 28 grudnia w hotelu Kempinski została zaplanowana fiesta połączona z uroczystą kolacją pod hasłem "Szampan i Diamenty". Podczas przyjęcia każdy uczestnik zostanie poczęstowany lampką szampana, a na dnie kieliszka znajdzie kamień. Jednak tylko w przypadku jednej osoby będzie to diament o wartości dwóch i pól tysiąca euro. Koszt kolacji z pięciu dań autorstwa znanego szefa kuchni, to 290 euro od osoby.



Najdroższą w tym roku choinkę na świecie będzie można podziwiać do 6 stycznia, czyli do Święta Trzech Króli. W hotelu zastosowano zwiększone środki bezpieczeństwa.