Nie ma romantycznej kolacji bez odpowiedniej muzyki... To piosenki w dużej mierze sprawiają, że atmosfera staje się wyjątkowa. Wielu z nas przy takiej muzyce wraca pamięcią do pierwszych miłości lub marzy o tej wielkiej, jedynej, na całe życie. W Walentynki popatrzymy jednak na nie nieco inaczej. Przepytamy Was z ich znajomości. Ciekawe, ile punktów uda się Wam uzbierać!

REKLAMA