W ostatnich latach elektrownie jądrowe były utrzymywane głównie jako rezerwa na wypadek kryzysów energetycznych, np. podczas wyjątkowo ostrej zimy, ale ich udział w wytwarzaniu energii był znikomy i wynosił ok. 1 proc.



Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zaczęła wykorzystywać węgiel do wytwarzania energii. Pierwsza na świecie elektrownia węglowa została zbudowana w 1882 roku w Londynie przez Thomasa Edisona, a wytwarzana przez nią energia służyła do oświetlania ulic w brytyjskiej stolicy. Węgiel szybko stał się dominującym źródłem energii - w latach 20. XX wieku stanowił on niemal 100 proc. w brytyjskim miksie energetycznym, w pierwszej połowie lat 50. - ponad 90. proc., a jeszcze w latach 80. - ok. 70 proc.