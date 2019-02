W Wiedniu działa pilotażowy program systemu zwrotu kubków do kawy wielokrotnego użytku. W miejscach publicznych stoją specjalne automaty, które przyjmują te zużyte. Dzięki temu jeden kubek może być użyty nawet 500 razy. Akcję rozpoczęto w połowie stycznia. Jej efekty dają do myślenia! Okazało się, że w ciągu miesiąca do kosza trafiło o blisko milion jednorazowych kubków mniej.

