Brazylijska metropolia 12-milionowe Sao Paulo, sześciomilionowa dawna stolica Rio de Janeiro i kilka innych największych miast kraju wraz z nastaniem lata, które przypada w okresie zimy w strefie umiarkowane, stały się celem wielkiej inwazji skorpionów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



"Całe Sao Paulo walczy z ofensywą tych jadowitych stworzeń" - ostrzegł Instytut Butantan w tym mieście, który pracuje nad udoskonaleniem szczepionki przeciwko jadowi skorpiona.



Brazylijscy eksperci przypisują dwunastokrotny wzrost liczby ukąszeń i przypadków zgonów wśród ludności brazylijskich miast w latach 2000-2018 od jadu skorpiona "żywiołowej ekspansji" wielkich miast. Chodzi o budowę nowych domów i osiedli mieszkalnych na terenach podmiejskich nieprzygotowanych do tego rodzaju zabudowy. Sprzyja to inwazji karaluchów, pająków i koników polnych, które stanowią główny pokarm skorpionów.



W 2018 r. zanotowano w miastach Brazylii ponad 156 tys. przypadków ukąszeń człowieka przez skorpiona i 94 zgony w ich następstwie, tj. przeszło sześciokrotnie więcej niż w roku 2000.



Spośród wielu gatunków skorpionów jedynie cztery stanowią ze względu na swój jad zagrożenie dla życia człowieka. Są to brunatny skorpion Tityus Bahiensis, czarny skorpion Tityus Obscurus występujący na terenach Amazonii, żółty Tityus Stigmurus żyjący w północno-wschodniej Brazylii i żółty Tityus Serrulatus.



Na szczęście, jak zapewniają brazylijscy lekarze specjaliści, ukąszenia skorpiona choć bardzo bolesne, w 95 proc. przypadków nie zagrażają bezpośrednio życiu człowieka.